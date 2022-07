Výsledkom hospodárenia Ružinova je prebytok vyše 2,68 milióna eur

Bratislava 9. júla (TASR) – Výsledkom celkového rozpočtového hospodárenia bratislavského Ružinova za minulý rok je prebytok vo výške viac ako 2,687 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2021, ktorý na poslednom zasadnutí zastupiteľstva schválili miestni poslanci. Podľa starostu Ružinova Martina Chrena bolo hospodárenie "veľmi zdravé", samospráva sa pustila do niekoľkých dôležitých investičných činností.



"Pokračujeme v tom, že si berieme naspäť Ružinov. Snažíme sa ovládnuť kľúčové a dôležité pozemky, ktoré sa v minulosti dostali do súkromných rúk a hrozilo zničenie génia loci Ružinova," povedal pre TASR Chren. Vlani sa samospráve napríklad podarilo získať takmer 12 hektárov pozemkov na Ostredkoch, čiže takmer tretinu celého sídliska.



Za dôležitú tému označil starosta aj oblasť školstva, uplynulý rok sa podľa neho niesol v znamení investícií do systémových opráv na školách a vecí, ktoré sú dlhodobo zanedbávané, napríklad strechy či kanalizácia. "Mestská časť po vyše 50 rokoch začala prvýkrát budovať novú školu na Medzilaboreckej ulici, ktorá je v štádiu hrubej stavby," pripomenul Chren. Samospráva na projekt získala aj finančnú podporu z eurofondov.



Minulý i tento rok sa mestská časť pustila aj do revitalizácie a opráv detských ihrísk. "Ovocie budeme žať práve tento rok a začiatkom budúceho roka," doplnil Chren.



Sumu viac ako 1,296 milióna eur z výsledku hospodárenia mestskej časti presunuli poslanci do fondov mestskej časti.