< sekcia Regióny
Výsledkom plaveckého maratónu je podpora pre trojročnú Natálku
Finančná podpora je pre liečbu Natálky a aj pre rodiny detí, ktoré to v živote nemajú ľahké.
Autor TASR
Zvolen 22. decembra (TASR) - Dvanásť hodín vytrvalosti, stovky záberov a tisíce metrov spojili športovcov aj verejnosť na zvolenskej mestskej plavárni. Výsledkom plaveckého maratónu je finančná podpora pre trojročnú Natálku, ktorá prežila tragickú dopravnú nehodu. TASR o tom informoval hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.
Dodal, že plavci zo športových klubov a 200 účastníkov počas nedeľného (21. 12.) športovo-benefičného podujatia naplávali viac ako 74 kilometrov. „Mnohí merali ďalekú cestu, plávať pre pomoc Natálke prišli ľudia z Bratislavy i ďalších vzdialených miest,“ uviedol tréner plaveckého klubu Vodný svet Zvolen Stanislav Novotný. Tento klub stojí za celou myšlienkou podujatia a jeho plavci za 12 hodín v bazéne odplávali viac ako 51 kilometrov.
Finančná podpora je pre liečbu Natálky a aj pre rodiny detí, ktoré to v živote nemajú ľahké. „Priamo na mieste sa vyzbieralo 2281 eur a na transparentnom účte je ďalších takmer 10.000 eur,“ zhrnul Novotný. Podotkol, že účet ostáva naďalej otvorený a verejnosť môže prispieť ľubovoľnou sumou.
Trojročnej Natálke a jej rodine život navždy zmenila vážna a tragická dopravná nehoda pri Medzibrode. „Dnes, vďaka obetavej práci lekárov, rehabilitačných pracovníkov a podpore okolia, statočne bojuje o každý jeden krok na svojej ceste späť do bezstarostného detstva plného smiechu a hier,“ uviedli organizátori s tým, že benefičná akcia na zvolenskej plavárni mala ukázať silu komunity a ochotu pomáhať.
Zvolenská 12-tka pre Natálku bola na plavárni v nedeľu od 8.00 do 20.00 h. Plavci z klubu Vodný svet Zvolen v rámci maratónu nepretržite plávali počas celého dňa. Každý preplávaný kilometer sa premenil na konkrétnu podporu pre trojročné dievča a fond Liečebného ústavu Marína v Kováčovej vo Zvolenskom okrese. Zariadenie pomáha rodinám detí v náročnej zdravotnej situácii.
Dodal, že plavci zo športových klubov a 200 účastníkov počas nedeľného (21. 12.) športovo-benefičného podujatia naplávali viac ako 74 kilometrov. „Mnohí merali ďalekú cestu, plávať pre pomoc Natálke prišli ľudia z Bratislavy i ďalších vzdialených miest,“ uviedol tréner plaveckého klubu Vodný svet Zvolen Stanislav Novotný. Tento klub stojí za celou myšlienkou podujatia a jeho plavci za 12 hodín v bazéne odplávali viac ako 51 kilometrov.
Finančná podpora je pre liečbu Natálky a aj pre rodiny detí, ktoré to v živote nemajú ľahké. „Priamo na mieste sa vyzbieralo 2281 eur a na transparentnom účte je ďalších takmer 10.000 eur,“ zhrnul Novotný. Podotkol, že účet ostáva naďalej otvorený a verejnosť môže prispieť ľubovoľnou sumou.
Trojročnej Natálke a jej rodine život navždy zmenila vážna a tragická dopravná nehoda pri Medzibrode. „Dnes, vďaka obetavej práci lekárov, rehabilitačných pracovníkov a podpore okolia, statočne bojuje o každý jeden krok na svojej ceste späť do bezstarostného detstva plného smiechu a hier,“ uviedli organizátori s tým, že benefičná akcia na zvolenskej plavárni mala ukázať silu komunity a ochotu pomáhať.
Zvolenská 12-tka pre Natálku bola na plavárni v nedeľu od 8.00 do 20.00 h. Plavci z klubu Vodný svet Zvolen v rámci maratónu nepretržite plávali počas celého dňa. Každý preplávaný kilometer sa premenil na konkrétnu podporu pre trojročné dievča a fond Liečebného ústavu Marína v Kováčovej vo Zvolenskom okrese. Zariadenie pomáha rodinám detí v náročnej zdravotnej situácii.