Spoluprácou Trenčianskeho kraja a samospráv budú nové vyhliadkové veže

Trenčín 22. marca (TASR) – V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) pribudnú dve nové vyhliadkové veže. Kraj ich postaví v spolupráci s miestnymi samosprávami nad Trenčianskymi Teplicami a v obci Poruba v okrese Prievidza. Zmluvy o budúcej zmluve schválili v pondelok (21. 3.) poslanci Zastupiteľstva TSK.



Ako informoval predseda TSK Jaroslav Baška, prvá vyhliadková veža by mala vzniknúť na kopci Baske nad Trenčianskymi Teplicami. Stavať ju bude združenie zložené z TSK, Klubu slovenských turistov Trenčianske Teplice, obcí Omšenie a Slatinka nad Bebravou a miest Bánovce nad Bebravou a Trenčianske Teplice.



Druhá vyhliadková veža vznikne na hornej Nitre, jej výstavba bude manažovaná obcou Poruba a ďalšími obcami v okrese Prievidza. Partnerom bude aj TSK. Bude na Magure, kde sa každoročne v máji robia hviezdicové výstupy.



„Trenčiansky samosprávny kraj zaplatí v oboch prípadoch projektovú dokumentáciu. V prípade veže na Baske zabezpečí kraj projektovú dokumentáciu aj na stavebné rozhodnutie a v krajskej réžii bude aj vybavenie stavebného povolenia. V Porube už je územné rozhodnutie schválené, požiadala oň obec Poruba. TSK dokončí dokumentáciu so stavebným povolením,“ doplnil Baška.



Ako dodal, príprava výstavby oboch vyhliadkových veží je pekným príkladom spolupráce kraja so samosprávami. Dokážu nielen združiť prostriedky, ale aj spojiť sily na vytvorenie niečoho pekného pre obyvateľov kraja.