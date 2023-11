Výsledky súťaže na obnovu Zoborského kláštora budú známe v decembri

Nitra 26. novembra (TASR) - Areál Zoborského kláštora prejde revitalizáciou. Jej podobu určia výsledky architektonickej súťaže, ktorú začiatkom novembra vyhlásila Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR).



Ako pripomenul nitriansky primátor Marek Hattas, architekti, ktorí sa do súťaže prihlásia, musia nájsť vhodné riešenia na dotvorenie areálu náučnými chodníkmi tak, aby spĺňal historicko-náučnú funkciu. Musia tiež vytvoriť priestor na pohyb turistov, ktorý bude v súlade s ochranou pamiatok a životného prostredia. "Súčasťou architektonického návrhu na revitalizáciu areálu Zoborského kláštora musí byť aj riešenie statickej dopravy, debarierizácia i zveľadenie verejných priestranstiev, ktoré majú byť atraktívne, užívateľsky príjemné a bezpečné. Architekti sa musia zaoberať aj vhodnou mierou dostavby areálu kláštora," uviedol primátor.



Podľa jeho slov je bývalý kamaldulský kláštor pod Zoborom jedným z najatraktívnejších miest v Nitre. "Naším dlhodobým cieľom je túto lokalitu čo najviac pozdvihnúť a zatraktívniť pre obyvateľov a návštevníkov. Prvým krokom je práve vyhlásenie architektonickej súťaže, ktorá nám ponúkne odpovede na mnohé otázky týkajúce sa tohto krásneho miesta," skonštatoval Hattas.



Lehota na predkladanie podkladov a súťažných návrhov je do 8. decembra. "Predpokladaný dátum vyhodnotenia súťaže je 13. december. Výsledky by mali byť následne vyhlásené a zverejnené 22. decembra," doplnil primátor.