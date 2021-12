Výsledky súťaže pre severnú časť štvrte Nesto majú byť známe na jar

Bratislava 2. decembra (TASR) – Výsledky medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže pre severnú časť územia budúcej mestskej štvrte Nesto pre takmer 15.000 obyvateľov v bratislavskej Petržalke by mohli byť známe na jar budúceho roka, výsledky prvého kola očakáva developer do januára 2022. Vo februári má na nich nadviazať druhé kolo s trvaním približne do apríla. Záujem prejavilo sedem európskych tímov, okrem Slovenska aj tímy z Francúzska, Dánska, Rakúska či Švajčiarska.



Nová štvrť má vzniknúť na rozlohe približne 47 hektárov v blízkosti slovensko-rakúskych hraníc, kde sa nachádza aj vojenský cintorín z prvej svetovej vojny. "Územie už dlhšiu dobu v sebe nesie nenaplnený potenciál tejto lokality na pomedzí dvoch krajín. Práve tento potenciál chceme naplniť a vytvoriť príležitosti, ako toto cezhraničné územie prepojiť," skonštatoval Zoltán Müller, predseda predstavenstva spoločnosti Lucron, ktorá za projektom stojí.



Snahou developera je vypracovať komplexný urbanistický koncept pre severnú časť územia, ktorá tvorí približne štyri pätiny celého územia. Cieľom je priniesť komplexný urbanisticko-architektonický návrh, teda víziu na nasledujúcich 40 až 50 rokov. Prvá fáza súťaže má priniesť urbanistický koncept územia, druhá ho má rozpracovať do detailov a poskytnúť masterplán pre samotnú výstavbu. Developer ubezpečuje, že pripravuje aj verejnú prezentáciu.



Projekt Nesto má na územie priniesť všetky funkcie mestskej štvrte, teda bývanie, občiansku vybavenosť, priestory na prácu, vzdelávanie, šport aj voľný čas. Pripomienkou na históriu oblasti budú aj naďalej dominanty územia, ako napríklad cintorín padlých v prvej svetovej vojne, viaceré bunkre či protitanková priekopa, ktoré boli súčasťou československého opevnenia. Projekt je rozdelený na dve časti. Výstavba v jeho južnej časti, ktorá je dostupná z Kopčianskej ulice, začala na jeseň tohto roka.



Starosta Petržalky Ján Hrčka hodnotí projekt veľmi dobre, verí, že k zmenám v ňom nedôjde. "Na papieri to vyzerá veľmi dobre. Ak to dodržia, myslím, že to bude prínos pre Petržalku." Problémy obyvateľov nepredpokladá. "Nie je to zahusťovačka. V okolí nie je nič, čo by ľudia prakticky využívali. Zmysluplné využitie budú len vítať," povedal pre TASR Hrčka. Z hľadiska zastúpenia funkcií ho považuje za veľmi kvalitný aj námestníčka primátora Bratislavy Tatiana Kratochvílová. Víta aj fakt, že snahou developera je tiež využiť potenciál železnice a vybudovať železničnú zastávku. Železnice SR v tejto súvislosti podotkli, že pokiaľ budú vidieť zmysluplnosť myšlienky na zlepšenie situácie cestujúcej verejnosti, nemajú problém ju podporiť.