Výsledky testov najviac očakávajú vo Vŕbnici

Vŕbnica 19. apríla (TASR) – Preventívne testovanie na nový koronavírus v mestách a obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami sa počas víkendu uskutočnilo na siedmich miestach Prešovského a ôsmich Košického kraja. Podľa hovorkyne ministerstva obrany Martiny Kovaľ Kakaščíkovej tam počas soboty a nedele vojenskí zdravotníci odobrali približne 520 vzoriek. Ako vyplýva z vyjadrení oslovených starostov, výsledky najviac očakávajú v obci Vŕbnica v okrese Michalovce. Pri predošlom testovaní tam už mali viacero nakazených.



"Z prvého testovania, ktoré sme tu mali 15. apríla, bolo z 38 odberov sedem pozitívnych," vysvetlil pre TASR vŕbnický starosta Jaroslav Tokár s tým, že má ísť o repatriantov z Čiech a Veľkej Británie.



Keďže sú sociálne kontakty v obci s približne 1000 obyvateľmi, z ktorých 80 až 90 percent tvoria Rómovia, prirodzenou súčasťou života, pri sobotňajšom (18. 4.) testovaní tu odobrali 117 vzoriek. "Išli sme po rodinách a blízkych a pre istotu sme dali otestovať aj takých, ktorí s nimi (pozitívne testovanými, pozn. TASR) mohli byť v kontakte. Z každej rodiny aspoň niekoho. Aj nerómovia sa nám prihlásili, že chcú byť testovaní, vzhľadom na to, že chodia do práce, chcú mať istotu," priblížil výber testovaných osôb s tým, že pri rozhodovaní zavážilo aj odporúčanie krízového štábu a obecných poslancov.



Ako ďalej uviedol, vzhľadom k zisteniam je v súčasnosti približne 400 až 500 obyvateľov obce v povinnej domácej karanténe. Všetci siedmi pozitívne testovaní sú podľa Tokára zatiaľ bez príznakov. V obci sú od nedele prítomné aj hliadky policajtov a vojakov. Situácia medzi obyvateľmi je však podľa Tokárových slov nateraz pokojná. "Zatiaľ to znášajú veľmi dobre," skonštatoval. Ocenil tiež prácu všetkých zložiek, ktoré sa na testovaní i dohľade nad dodržiavaním povinnej karantény podieľajú.