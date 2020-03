Košice 15. marca (TASR) – Výsledky testov u košických policajtov nový koronavírus nepotvrdili. Ako o tom TASR v nedeľu informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, počas tohto týždňa sa nový koronavírus potvrdil u ženy, ktorá pracuje ako sekretárka na jednom z košických policajných obvodných oddelení. Jeho zamestnanci preto podstúpili testy.



"Okamžite boli vydezinfikované všetky priestory oddelenia i motorové vozidlá. Všetky potenciálne osoby, a to viac ako 30 policajtov, ktoré s touto ženou mohli prísť do kontaktu, boli po konzultácii s medicínskymi pracovníkmi a hygienikmi podrobené testom, aby bolo možné vylúčiť prenos nákazy a prípadné znefunkčnenie oddelenia. Do troch hodín od oznámenia ochorenia bola vzorka na zistenie prítomnosti ochorenia odobratá všetkým, ktorí so ženou mohli prísť do kontaktu," povedala Ivanová.



Ako uviedla, podľa vyjadrenia lekárov mala žena ľahký priebeh ochorenia bez komplikácií a bola v domácom liečení. Aj napriek tomu boli všetci policajti, ktorí s ňou mohli prísť do kontaktu, až do doručenia výsledkov všetkých z nich taktiež v domácej karanténe.







"Všetky rozhodnutia, ktoré boli z pozície kompetentných osôb prijaté, boli konzultované nielen s vedením Prezídia Policajného zboru, ale i s odborníkmi v tejto oblasti, epidemiológmi či expertmi na infekčné ochorenia," povedala Ivanová.



Výsledky testov, ktorým boli policajti obvodného oddelenia Policajného zboru Košice-Staré Mesto podrobení, nepreukázali prítomnosť ochorenia ani u jedného z nich. Napriek tomu ich zaradenie do služby bude podľa Ivanovej konzultované s medicínskymi odborníkmi.



Ako doplnila, policajti sú vo výkone služby vybavení potrebnými ochrannými pomôckami. Polícia na celom Slovensku prijala viaceré nevyhnutné opatrenia, ako je zisťovanie a prejednávanie priestupkov formou objektívnej zodpovednosti, fyzická kontrola dokladov počas výkonu služby iba v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch a vyvarovanie sa hotovostnému styku v čo najväčšej miere.