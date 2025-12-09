< sekcia Regióny
Výsledok konkurzu na miesto riaditeľa ÚHA v Žiline neakceptovali
Vedúca odboru vnútornej organizácie a správy Mestského úradu v Žiline Katarína Tomášová poslancom pripomenula, že šesťročné funkčné obdobie sa Chodelkovi končí 28. februára 2026.
Autor TASR
Žilina 9. decembra (TASR) - Obsadenie postu riaditeľa Útvaru hlavného architekta (ÚHA) mesta Žilina po 1. marci 2026 zostáva otázne. Súčasný hlavný architekt Rudolf Chodelka síce vyhral výberové konanie, ale v tajnom hlasovaní na utorkovom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ) nezískal na svoje vymenovanie od poslancov dostatočný počet hlasov.
Vedúca odboru vnútornej organizácie a správy Mestského úradu v Žiline Katarína Tomášová poslancom pripomenula, že šesťročné funkčné obdobie sa Chodelkovi končí 28. februára 2026. „Na pozíciu riaditeľa ÚHA mesta Žilina bolo vyhlásené výberové konanie, ktoré sa uskutočnilo 26. novembra. Výberové konanie sa konalo spolu s verejným vypočutím a zúčastnili sa na ňom traja uchádzači, ktorí splnili kvalifikačné predpoklady. Navrhovaný uchádzač na funkciu riaditeľa Rudolf Chodelka je zároveň úspešným uchádzačom v rámci tohto výberového konania,“ priblížila Tomášová.
Na návrh viceprimátora Martina Kapitulíka sa o opätovnom vymenovaní Rudolfa Chodelku na ďalšie šesťročné obdobie rozhodovalo v tajnom hlasovaní. Viacerí poslanci v diskusii vyslovili nesúhlas s tajným hlasovaním a otvorene vyjadrili Chodelkovi podporu. Za predložený návrh však z 29 poslancov hlasovalo len 13. Štyria hlasovali proti, 11 poslancov sa hlasovania zdržalo a jeden hlas bol neplatný.
Vedúca odboru vnútornej organizácie a správy Mestského úradu v Žiline Katarína Tomášová poslancom pripomenula, že šesťročné funkčné obdobie sa Chodelkovi končí 28. februára 2026. „Na pozíciu riaditeľa ÚHA mesta Žilina bolo vyhlásené výberové konanie, ktoré sa uskutočnilo 26. novembra. Výberové konanie sa konalo spolu s verejným vypočutím a zúčastnili sa na ňom traja uchádzači, ktorí splnili kvalifikačné predpoklady. Navrhovaný uchádzač na funkciu riaditeľa Rudolf Chodelka je zároveň úspešným uchádzačom v rámci tohto výberového konania,“ priblížila Tomášová.
Na návrh viceprimátora Martina Kapitulíka sa o opätovnom vymenovaní Rudolfa Chodelku na ďalšie šesťročné obdobie rozhodovalo v tajnom hlasovaní. Viacerí poslanci v diskusii vyslovili nesúhlas s tajným hlasovaním a otvorene vyjadrili Chodelkovi podporu. Za predložený návrh však z 29 poslancov hlasovalo len 13. Štyria hlasovali proti, 11 poslancov sa hlasovania zdržalo a jeden hlas bol neplatný.