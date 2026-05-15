Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. máj 2026Meniny má Žofia
< sekcia Regióny

Vyslobodzujú havarovaný rušeň pri Rožňave, zasahuje 58 hasičov

.
Vyslobodzovanie havarovaného rušňa v Jablonove nad Turňou. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor

Železničná doprava v predmetnom úseku je pre práce súvisiace s vyťahovaním rušňa zastavená, výluka je naplánovaná do 24. mája.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jablonov nad Turňou 15. mája (TASR) - Pri vyslobodzovaní havarovaného rušňa v Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava aktuálne zasahuje 58 hasičov. Rušeň, ktorý zostal po zrážke dvoch rýchlikov z vlaňajšieho októbra v zráze niekoľko desiatok metrov pod úrovňou trate, sa doposiaľ podarilo vytiahnuť o približne päť metrov. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

S prípravnými a organizačnými prácami, súvisiacimi s plánovaným vyťahovaním rušňa, začali hasiči už vo štvrtok. Počas piatku príslušníci HaZZ na mieste zasahujú s piatimi kusmi techniky.

„Práce museli byť dočasne prerušené, pretože sa lokomotíva počas manipulácie začala vrývať do zeme. Na mieste preto prebiehalo čistenie okolia a odstraňovanie prekážok vrátane odpálenia nosníkov, aby mohli práce bezpečne pokračovať,“ priblížili hasiči.

Železničná doprava v predmetnom úseku je pre práce súvisiace s vyťahovaním rušňa zastavená, výluka je naplánovaná do 24. mája. „Nákladná doprava je vylúčená a osobná bude zabezpečená náhradnou autobusovou dopravou,“ uviedli pre TASR Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).

Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček pripomenul, že firma už predtým odstránila časť vlaku. Deklaroval, že pre ZSSK je bezpečnosť dopravy prioritou. Riziko pre cestujúceho vo vlaku podľa neho zostáva nízke.

K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo vlani 13. októbra. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Udalosť si vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených osôb. Ešte v decembri bol z miesta nehody odstránený poškodený vozeň a palivová nádrž rušňa.

Podľa záverov vyšetrovania Ministerstva dopravy (MD) SR bolo príčinou nehody nerešpektovanie návesti „Stoj“ jedným z rýchlikov. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) pred časom konštatoval, že rušňovodič mal zapnutý YouTube. Polícia zrážku vlakov naďalej vyšetruje.


.

Neprehliadnite

Šutaj Eštok: Deň atentátu na premiéra je varovaním

Prezident: Útok blízko hraníc SR potvrdil urgentnosť témy zmeny zákona

VIEDLI SR NA MS: Od Šuplera po Országha - vizitky šéftrénerov SR

LEGENDY: Najlepší na postoch - 6 Slovákov, vlani Genoni či Pastrňák