Vyslobodzujú havarovaný rušeň pri Rožňave, zasahuje 58 hasičov
Železničná doprava v predmetnom úseku je pre práce súvisiace s vyťahovaním rušňa zastavená, výluka je naplánovaná do 24. mája.
Autor TASR
Jablonov nad Turňou 15. mája (TASR) - Pri vyslobodzovaní havarovaného rušňa v Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava aktuálne zasahuje 58 hasičov. Rušeň, ktorý zostal po zrážke dvoch rýchlikov z vlaňajšieho októbra v zráze niekoľko desiatok metrov pod úrovňou trate, sa doposiaľ podarilo vytiahnuť o približne päť metrov. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
S prípravnými a organizačnými prácami, súvisiacimi s plánovaným vyťahovaním rušňa, začali hasiči už vo štvrtok. Počas piatku príslušníci HaZZ na mieste zasahujú s piatimi kusmi techniky.
„Práce museli byť dočasne prerušené, pretože sa lokomotíva počas manipulácie začala vrývať do zeme. Na mieste preto prebiehalo čistenie okolia a odstraňovanie prekážok vrátane odpálenia nosníkov, aby mohli práce bezpečne pokračovať,“ priblížili hasiči.
Železničná doprava v predmetnom úseku je pre práce súvisiace s vyťahovaním rušňa zastavená, výluka je naplánovaná do 24. mája. „Nákladná doprava je vylúčená a osobná bude zabezpečená náhradnou autobusovou dopravou,“ uviedli pre TASR Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).
Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček pripomenul, že firma už predtým odstránila časť vlaku. Deklaroval, že pre ZSSK je bezpečnosť dopravy prioritou. Riziko pre cestujúceho vo vlaku podľa neho zostáva nízke.
K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo vlani 13. októbra. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Udalosť si vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených osôb. Ešte v decembri bol z miesta nehody odstránený poškodený vozeň a palivová nádrž rušňa.
Podľa záverov vyšetrovania Ministerstva dopravy (MD) SR bolo príčinou nehody nerešpektovanie návesti „Stoj“ jedným z rýchlikov. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) pred časom konštatoval, že rušňovodič mal zapnutý YouTube. Polícia zrážku vlakov naďalej vyšetruje.
