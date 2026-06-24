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Výsluch svedka P. Tótha v kauze Kuciak sa po troch dňoch skončil
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs.
Autor TASR
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Pezinok 24. júna (TASR) - V stredu popoludní sa na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku skončil tri dni trvajúci výsluch svedka Petra Tótha v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Predseda senátu Miroslav Mazúch avizoval, že na 6. júla súd opätovne predvolá svedka Zoltána Andruskóa, ktorý si za sprostredkovanie vraždy novinára odpykáva 15-ročný trest väzenia. Majú sa odstraňovať prípadné rozpory v jeho výpovedi z mája tohto roka.
Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Tóth absolvoval v pondelok (22. 6.) aj v utorok (23. 6.) vždy približne osemhodinový výsluch. V stredu vypovedal takmer do 15.00 h. Okrem iného opisoval momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi K. a Alene Zs. vo veci objednávky Kuciakovej vraždy. Súd ho predvolá aj na hlavné pojednávanie, ktoré sa uskutoční 8. júla. Odstraňovať sa budú prípadné rozpory v jeho výpovedi.
Tóth v závere svojho stredajšieho výsluchu reagoval aj na predložený vzťahový diagram, na ktorom je ako adresa trvalého pobytu Kuciaka uvedená Veľká Mača. Svedok vypovedal, že on mal k dispozícii taký materiál, na ktorom bola ako trvalý pobyt Kuciaka vyznačená Bytča. „Musel byť vyhotovený inokedy ako vzťahový diagram, ktorý som dostal vo vzťahu ku Kuciakovi od Mariana K.,“ zdôraznil Tóth.
Podľa splnomocnenca poškodených Romana Kvasnicu je dobré, že súd v rámci výsluchu otvára aj iné dimenzie, ako to robil senát ŠTS v roku 2020. „Čo sa týka svedka Tótha, je vypočúvaný opakovane. Jeho výpoveď je mimoriadne podstatná pre toto trestné konanie. Do istej miery je to z nášho pohľadu svedok na úrovni svedka Andruskóa, čo sa týka dôkazného významu,“ povedal médiám. Na výsluchu svedka ho nič neprekvapilo. Tóthova pozícia je podľa Kvasnicu do istej miery daná tým, že bol vtiahnutý do trestnej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania. Vníma záujem svedka na tom, aby nebol spájaný s vraždou novinára.
Obhajca Mariana K. Marek Para si myslí, že obhajoba položila počas Tóthovho výsluchu vecné otázky a dosiahla aj odpovede, ktoré bude vedieť neskôr zužitkovať. „Je to o detailoch. Aj z otázok súdu je vidieť, že sa zameriava na každú jednu okolnosť, ktorá má význam pre hodnotenie,“ podotkol s tým, že len čo je dôkaz zahrnutý do dokazovania, obhajoba sa k nemu vyjadruje. „Neblokovali sme získanie žiadneho dôkazu, preto sme aj veľmi podrobne vypočúvali Tótha, ako pristúpil k tomu, keď vydával alebo nevydával nejaké dôkazy polícii a či sú tieto dôkazy kompletné,“ uzavrel.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.
Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Tóth absolvoval v pondelok (22. 6.) aj v utorok (23. 6.) vždy približne osemhodinový výsluch. V stredu vypovedal takmer do 15.00 h. Okrem iného opisoval momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi K. a Alene Zs. vo veci objednávky Kuciakovej vraždy. Súd ho predvolá aj na hlavné pojednávanie, ktoré sa uskutoční 8. júla. Odstraňovať sa budú prípadné rozpory v jeho výpovedi.
Tóth v závere svojho stredajšieho výsluchu reagoval aj na predložený vzťahový diagram, na ktorom je ako adresa trvalého pobytu Kuciaka uvedená Veľká Mača. Svedok vypovedal, že on mal k dispozícii taký materiál, na ktorom bola ako trvalý pobyt Kuciaka vyznačená Bytča. „Musel byť vyhotovený inokedy ako vzťahový diagram, ktorý som dostal vo vzťahu ku Kuciakovi od Mariana K.,“ zdôraznil Tóth.
Podľa splnomocnenca poškodených Romana Kvasnicu je dobré, že súd v rámci výsluchu otvára aj iné dimenzie, ako to robil senát ŠTS v roku 2020. „Čo sa týka svedka Tótha, je vypočúvaný opakovane. Jeho výpoveď je mimoriadne podstatná pre toto trestné konanie. Do istej miery je to z nášho pohľadu svedok na úrovni svedka Andruskóa, čo sa týka dôkazného významu,“ povedal médiám. Na výsluchu svedka ho nič neprekvapilo. Tóthova pozícia je podľa Kvasnicu do istej miery daná tým, že bol vtiahnutý do trestnej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania. Vníma záujem svedka na tom, aby nebol spájaný s vraždou novinára.
Obhajca Mariana K. Marek Para si myslí, že obhajoba položila počas Tóthovho výsluchu vecné otázky a dosiahla aj odpovede, ktoré bude vedieť neskôr zužitkovať. „Je to o detailoch. Aj z otázok súdu je vidieť, že sa zameriava na každú jednu okolnosť, ktorá má význam pre hodnotenie,“ podotkol s tým, že len čo je dôkaz zahrnutý do dokazovania, obhajoba sa k nemu vyjadruje. „Neblokovali sme získanie žiadneho dôkazu, preto sme aj veľmi podrobne vypočúvali Tótha, ako pristúpil k tomu, keď vydával alebo nevydával nejaké dôkazy polícii a či sú tieto dôkazy kompletné,“ uzavrel.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.