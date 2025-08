Výsluchom ochrankárov pokračuje proces so strelcom na premiéra

Banská Bystrica 5. augusta (TASR) - Výsluchmi svedkov pokračuje po mesiaci na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica ostro sledovaný proces s obžalovaným atentátnikom Jurajom C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). V utorok, tretí pojednávací deň, vypovedajú príslušníci Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, ktorí boli pri streľbe. Jeden z predvolaných ochrankárov sa na súd nedostavil, pretože už polroka je na misii v zahraničí a má tam zotrvať ešte asi ďalšieho polroka.



Dôchodca Juraj C. čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe a hrozí mu doživotie. Taký trest si podľa slov obhajcu Namira Alyasryho obžalovaný nepripúšťa. Pred senátom ŠTS v júli zdôraznil, že postavenie jeho klienta pred súd je dôvodné, ale nemožno súhlasiť s právnou kvalifikáciou, a teda terorizmom.



Juraja C. k skutku viedol hnev voči poškodenému Ficovi, čo zopakoval aj v prvé dni procesu, a nie voči celej vláde. „Voči premiérovi som nikdy nepociťoval nenávisť, hnev áno, najmä vtedy, keď kultúrnu obec nazval duchovnými bezdomovcami,“ povedal vtedy.



Rozhodol sa poškodiť zdravie Fica, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil. Ako obžalovaný tvrdí, zámerne strieľal smerom dolu, nechcel ho vraj usmrtiť.



Podľa prokurátorky obžalovaný zmenil rétoriku až po tom, ako bol skutok prekvalifikovaný. Juraj C. pôvodne čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. V júli 2024 došlo k zmene právnej kvalifikácie na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku, kde je sadzba doživotie. Pri výsluchu v prípravnom konaní tvrdil, že nesúhlasil s politikou súčasnej vlády, považoval ju za judášsku voči EÚ.