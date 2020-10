Vyšná Myšľa: V obci zachovali močidlo, je súčasťou oddychovej zóny

Obec Vyšná Myšľa leží v okrese Košice–okolie na úpätí Slanských vrchov a z južnej strany ju lemuje rieka Olšava. Obec má v súčasnosti 965 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1325. Na snímke starosta obce Marek Habina pri leteckom zábere na obec. Vyšná Myšľa, 16. októbra 2020. Foto: TASR - František Iván

Spevácka skupina Odvážne ženy uchováva tradície, pridáva aj humor



Obec Vyšná Myšľa leží v okrese Košice–okolie na úpätí Slanských vrchov a z južnej strany ju lemuje rieka Olšava. Obec má v súčasnosti 965 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1325. Na snímke ženská spevácka skupina Odvážne ženy, ktorá sa venuje ľudovým piesňam a tento rok oslavuje 20. výročie vzniku. Vyšná Myšľa, 16. októbra 2020. Foto: TASR - František Iván

Odkryté základy stredovekého kostola pripomínajú zaniknutú dedinu



Obec Vyšná Myšľa leží v okrese Košice–okolie na úpätí Slanských vrchov a z južnej strany ju lemuje rieka Olšava. Obec má v súčasnosti 965 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1325. Na snímke zvyšky stredovekého kostola, ktorý kedysi patril k zaniknutej osade a je pripomienkou dramatických udalostí v 15. storočí spojených s husitskými vojnami. K objaveniu základov kostola ukrytých v zemi došlo až v 90. rokoch minulého storočia, dovtedy o nich obyvatelia susedných obcí netušili. Po odkrytí došlo k nízkorozpočtovej rekonštrukcii a záchrane základov stavby, následne osadeniu informačnej tabule aj kríža. Na sviatok Márie Magdalény sa tam každoročne koná púť a omša pod holým nebom. Vyšná Myšľa, 16. októbra 2020. Foto: TASR - Marián Holubčík

Obec Vyšná Myšľa leží v okrese Košice–okolie na úpätí Slanských vrchov a z južnej strany ju lemuje rieka Olšava. Obec má v súčasnosti 965 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1325. Na snímke vedúci Katedry teórie a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach Peter Tajkov ukazuje knihu s nachádzajúcimi sa zvyškami stredovekého kostola. Ten kedysi patril k zaniknutej osade a je pripomienkou dramatických udalostí v 15. storočí spojených s husitskými vojnami. Vyšná Myšľa, 16. októbra 2020. Foto: TASR - František Iván

Vyšná Myšľa 17. októbra (TASR) – Na máčanie ľanových a konopných snopov slúžili kedysi v okolí dedín takzvané močidlá. Jedno z nich v upravenej podobe možno dodnes vidieť vo Vyšnej Myšli, okres Košice-okolie, kde sa stalo súčasťou oddychovej zóny s názvom "Močidlo".Ide o miestne žriedlo prírodnej nezamŕzajúcej vody, ktorá má stálu teplotu 14 stupňov.priblížil pre TASR starosta Vyšnej Myšle Marek Habina.V roku 2013 obec realizovala rekonštrukciu areálu.priblížil Habina. Cez obec totiž vedú cyklostrasy v smere na Veľký Milič, do Nižnej Myšle či Skároša. Vytekajúca voda napája priľahlú mokraď zvanú Rybník, ktorá v Košickej kotline predstavuje jedno z posledných útočísk pre ohrozené populácie obojživelníkov. Žijú tu mloky, skokany, kunky či rosničky.Minulý rok obec v spolupráci s miestnou speváckou skupinou Odvážne ženy zorganizovala na Močidle kultúrne podujatie spojené s ukážkami, ako sa v minulosti pralo na rybníku. Zábery z neho možno vidieť na informačnej tabuli.Vyšná Myšľa leží na úpätí Slanských vrchov pri rieke Olšava, jej dominantou je rímskokatolícky kostol z roku 1894. V súčasnosti má obec 965 obyvateľov, toho roku si pripomenula 695. výročie prvej písomnej zmienky, pôvodne plánované oslavy však pre pandémiu ochorenia COVID-19 zrušili. V obci pôsobí aj bežecký klub, ktorý v lete organizuje tradične beh Vyšnou Myšľou, aj tohto podujatia sa pre koronavírus museli tento rok vzdať.V rámci projektov má obec v rozpracovaní zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu, premenu bývalej požiarnej zbrojnice na komunitný dom, či rekonštrukciu šatní na miestnom ihrisku.Nevšedný názov má ženská spevácka skupina, ktorá sa venuje ľudovým piesňam v obci Vyšná Myšľa, okres Košice-okolie. Volá sa Odvážne ženy a tento rok oslavuje 20. výročie vzniku. Priemerný vek jej členiek je viac ako 60 rokov. Svojimi vystúpeniami dokazujú, že nielen uchovávajú tradície, ale cudzí im nie je ani humor a zábava.Skupina vznikla v roku 2000, keď sa bez akýchkoľvek skúseností prihlásila na regionálnu spevácku súťaž Dargovská ruža do Svinice.priblížila pre TASR zakladajúca členka Paulína Budaiová. Hoci s trémou a len v provizórnych krojoch si napokon Odvážne ženy viedli na svojej prvej Dargovskej ruži so cťou, a v ďalších rokoch na nej už zbierali aj ocenenia.Speváčky dnes zdobí slávnostný vyšnomyšliansky kroj, pričom sukne sú ešte pôvodné.dodala Budaiová.Skupina spieva domáce myšľanské pesničky, ale aj iné. Okrem domáceho účinkovania na rôznych akciách vystupovali jej členky aj v Maďarsku, na Dňoch mikroregiónu Hornád, medzinárodnom festivale v Michalovciach a ďalších podujatiach. Známymi a populárnymi sa stali aj tým, že sa nebáli napriek veku urobiť zábavu aj v netradičných vtipných úlohách.spomína speváčka. Po baletnom vstúpení v štýle Labutieho jazera dostali napríklad hneď objednávku na otvorenie plesu v Košickej Polianke. V košickom štúdiu Slovenského rozhlasu nahrali výber piesní v rámci programu Cimbal paráda, z čoho vzniklo hudobné CD.Vedúcou skupiny je v súčasnosti Paulína Strassburgerová, majú aj hudobný sprievod v podobe harmonikára. Na spevácke súťaže však Odvážne ženy posledné roky už nechodia.zhodnotila vedúca.Neďaleko významného archeologického náleziska z doby bronzovej v Nižnej Myšli, okres Košice-okolie, sa nachádzajú zvyšky stredovekého kostola. Ten kedysi patril k zaniknutej osade a je pripomienkou dramatických udalostí v 15. storočí spojených s husitskými vojnami.Lokalita na lesnej vyvýšenine nad riečkou Olšava sa oddávna nazýva Koscelek. Leží v katastri Vyšnej Myšle a záujemcovia sa k nej dostanú cyklotrasou i náučným chodníkom z viacerých smerov. K objaveniu základov kostola ukrytých v zemi došlo až v 90. rokoch minulého storočia, dovtedy o nich obyvatelia susedných obcí netušili. Archeologický výskum realizovali Ladislav Olexa a Peter Tajkov.Ako spomína Tajkov, ktorý v tom období brigádoval ako študent archeológie v Nižnej Myšli, v danej lokalite sa občas objavili ľudské kosti, napríklad po rozrytí zeme diviakmi.uviedol pre TASR.Archeologický výskum prebiehal v rokoch 1996 – 1998, Tajkov ho využil na spracovanie, ako tému na diplomovú prácu.priblížil Tajkov, súčasný vedúci Katedry teórie a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (FU TUKE).Kostol aj rybárska osada pod ním pri Olšave podľa neho pravdepodobne zanikla v 15. storočí v súvislosti s vpádom bratríkov na dnešné územie Slovenska. Išlo o vojenské oddiely zložené z bývalých husitských bojovníkov, ktoré plienili kláštory aj feudálne osídlenia. "uviedol Tajkov. Podľa zmienky z 18. storočia bol niekdajší kostol zasvätený Márii Magdaléne.Po odkrytí došlo k rekonštrukcii základov stavby, osadeniu informačnej tabule aj kríža. Na sviatok Márie Magdalény (22. 7.) sa tam každoročne koná púť a omša pod holým nebom. Po omši býva na lúke vedľa Koscelka kultúrny program a guľáš, ktoré organizujú spoločne obce Veľká a Nižná Myšľa.