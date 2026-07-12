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Vyšná Pisaná pripravuje realizáciu projektu Oáza Dukelských hrdinov
V rámci projektu má pribudnúť nové zastrešené ohnisko s možnosťou posedenia a prenocovania, nový altánok či lávka cez potok Kapišovka.
Autor TASR
Vyšná Pisaná 12. júla (TASR) - Obec Vyšná Pisaná v okrese Svidník pripravuje realizáciu projektu Oáza Dukelských hrdinov, ktorého cieľom je obnova verejného priestoru a vytvorenie miesta na oddych, stretávanie i pripomínanie histórie. Obec o tom informuje na sociálnej sieti.
V rámci projektu má pribudnúť nové zastrešené ohnisko s možnosťou posedenia a prenocovania, nový altánok či lávka cez potok Kapišovka. Súčasťou prác bude aj rozšírenie spevnených plôch a osadenie informačných panelov.
Obec plánuje v priestore umiestniť aj solárny stôl s fotovoltickým panelom, ktorý bude slúžiť na nabíjanie mobilných telefónov. Projekt počíta tiež s rekonštrukciou a zastrešením studničky pri potoku Kapišovka, ako aj s krajinno-architektonickými úpravami a estetizáciou okolitého terénu.
„Naším cieľom je vytvoriť moderné, dôstojné a príjemné miesto na oddych, relax a spomienku pre turistov, cyklistov a všetkých našich občanov,“ uviedla obec.
Oáza Dukelských hrdinov má podľa samosprávy prepájať úctu k histórii s potrebami obyvateľov a návštevníkov obce. O priebehu realizácie projektu chce obec informovať priebežne.
V rámci projektu má pribudnúť nové zastrešené ohnisko s možnosťou posedenia a prenocovania, nový altánok či lávka cez potok Kapišovka. Súčasťou prác bude aj rozšírenie spevnených plôch a osadenie informačných panelov.
Obec plánuje v priestore umiestniť aj solárny stôl s fotovoltickým panelom, ktorý bude slúžiť na nabíjanie mobilných telefónov. Projekt počíta tiež s rekonštrukciou a zastrešením studničky pri potoku Kapišovka, ako aj s krajinno-architektonickými úpravami a estetizáciou okolitého terénu.
„Naším cieľom je vytvoriť moderné, dôstojné a príjemné miesto na oddych, relax a spomienku pre turistov, cyklistov a všetkých našich občanov,“ uviedla obec.
Oáza Dukelských hrdinov má podľa samosprávy prepájať úctu k histórii s potrebami obyvateľov a návštevníkov obce. O priebehu realizácie projektu chce obec informovať priebežne.