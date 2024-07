Vyšná Šebastová vyhlásila pre most v časti Severná mimoriadnu situáciu

Vyšná Šebastová 2. júla (TASR) - V súvislosti s havarijným stavom mosta cez potok Kapanoš v časti Severná vyhlásila Vyšná Šebastová (okres Prešov) v obci mimoriadnu situáciu. Informuje o tom na svojej webstránke.



Z dôvodu, že pri prejazde ťažšieho dopravného prostriedku hrozí prepadnutie cesty, čo by mohlo zásadným spôsobom ovplyvniť fungovanie života ľudí a ich základných životných potrieb, znemožniť prejazd autobusovej dopravy, ohroziť prejazdnosť základným záchranným zložkám integrovaného záchranného systému (IZS), dostupnosť zdravotníckej služby a podobne, bola v utorok o 10.00 h vyhlásená mimoriadna situácia.



"V najbližších dňoch sa začne s kompletnou rekonštrukciou mosta, ktorá obmedzí najmä nákladnú dopravu a dopravu spojmi MHD. Počas stavebných prác budú mať autobusy MHD zastávku len pri vjazde do Severnej, ostatné zastávky v časti Severná nebudú môcť obsluhovať," dopĺňa obec a dodáva, že o začiatku tohto režimu bude verejnosť informovať.



Obyvateľov obec zároveň upozorňuje, aby pri objednávaní vývozu žúmp žiadali o fekálne vozidlo s maximálnou kapacitou päť kubických metrov, väčšie vozidlo totiž cez most neprejde. Osobná doprava bude usmernená dopravným značením.