Začali s obnovou ďalšieho úseku cesty vo Vyšných Repašoch

Vyšné Repaše 4. apríla (TASR) - V Levočskom okrese začal Prešovský samosprávny kraj (PSK) s obnovou ďalšieho úseku cesty III/3204 vo Vyšných Repašoch. Hovorkyňa PSK Daša Jeleňová informovala, že ide o rekonštrukciu viac ako 2,5-kilometrového úseku. Na tejto ceste je posledným, ktorý doposiaľ nebol opravený.



"Celkový rozpočet stavby je 225.000 eur. Predpokladaný termín dokončenia opravy je november tohto roku," uviedla Jeleňová. Stavbu krajská samospráva financuje z vlastného rozpočtu.



Riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth potvrdil, že tento úsek komunikácie bol v najhoršom stave. "Na tejto ceste, od križovatky s cestou I/18 cez obec Uloža až do Vyšných Repáš, sme už štvrtý rok. Tento rok sa nám podarí uzatvoriť celú dĺžku. Ten najhorší úsek nám ostal nakoniec, je to časť pri biatlonovom bežeckom areáli, ktorý sa tam teraz buduje," priblížil Horváth.



Kraj v týchto dňoch začal aj s prestavbou hlavnej križovatky v centre Levoče. Za niekoľko mesiacov sa zrekonštruuje tiež kilometrový úsek cesty III/3225 smerom do Levočskej doliny, kde sa nachádza biokúpalisko i lyžiarske stredisko.



PSK spravuje približne 2450 kilometrov ciest II. a III. triedy a každý rok sa krajským cestárom podarí opraviť asi 100 kilometrov. V tejto súvislosti vidí Horváth problém najmä v cenovej nestálosti na trhu s materiálmi. "Kým v minulosti sme kilometer cesty opravovali za 100.000 eur, v súčasnosti je to aj 200.000 eur. Oveľa rýchlejšie nám padajú cesty do horšieho stavu, ako ich stíhame opravovať. Raz za 25 rokov sa vraciame na to isté miesto, čo nie je dobré. My by sme sa potrebovali meniť minimálne tie obrusné vrstvy aspoň raz za 15 rokov," uzavrel.