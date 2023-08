Vyšné Ružbachy oslávia 100. výročie kráľovskej svadby

Vyšné Ružbachy 25. augusta (TASR) - V obci Vyšné Ružbachy na severnom Spiši v nedeľu 27. augusta oslávia sté výročie kráľovskej svadby. Starosta obce Peter Martinek informoval, že slávnosť v miestnych kúpeľoch je vyvrcholením série podujatí venovaných tejto významnej historickej udalosti.



Program začne o 13. hodine slávnostnou svätou omšou v tamojšom kostole a bude pokračovať v Bielom dome premiérou divadelného predstavenia "V šťastí i nešťastí, v zdraví aj chorobe - Ružbašská kráľovská svadba". Jej autorom i režisérom je Peter Karpinský. S programom "Ruzbaske vesele" vystúpi aj miestna folklórna skupina Ružbašan. "Nasledovať bude prezentácia tretej knihy Kataríny Chapuis Šutorovej ´Parížska kráľovská svadba´ z jej kolekcie publikácií so spoločným názvom ´Kráľovské svadby na hrade Ľubovňa´. Ružbašská rodáčka je súčasne iniciátorkou celej série týchto podujatí," dodal starosta s tým, že slávnosti sa konajú pod záštitou Slovenského veľvyslanectva vo Francúzsku a Poľského veľvyslanectva na Slovensku.



Udalosť bola sobášom európskeho významu, 12. septembra 1923 v miestnom kostole uzavreli manželstvo potomkovia z najvyšších aristokratických kruhov. Išlo o princa Reniera de Bourbon a grófky Karolíny Zamoyskej, dcéry vtedajších majiteľov hradu Ľubovňa. Udalosť podľa starostu nemala na severnom Spiši obdobu, bol to prvý sobáš medzinárodného významu, na ktorom sa zúčastnilo 14 princezien a princov a 20 grófok a grófov. Zároveň boli prítomní aj vysokí cirkevní hodnostári. Na svadobnom stole nechýbalo v tom čase vzácne hrozno alebo zmrzlina vyrobená z ľadových krýh, podávalo sa tokajské víno a do tanca hrala cigánska muzika. Slávnosť ukončil bál a polnočný ohňostroj.



Oslavám 100. výročia ružbašskej kráľovskej svadby bolo v tomto roku venovaných viacero podujatí, jedným z nich je aj výstava Le monde & la Ville na hrade Ľubovňa.