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Vyšnú a Nižnú Voľu v okrese Bardejov spája nová cesta za 1,6 mil. eur
Stavebné práce prebiehali podľa Jeleňovej na dvoch úsekoch v celkovej dĺžke 4,94 kilometra. Prvý sa nachádzal v katastrálnom území Bardejov, druhý prechádzal katastrami obcí Vyšná Voľa a Nižná Voľa.
Autor TASR
Bardejov 31. augusta (TASR) - Cesta tretej triedy medzi Vyšnou Voľou a Nižnou Voľou v okrese Bardejov prešla rozsiahlou modernizáciou za viac ako 1,6 milióna eur. Prešovský samosprávny kraj (PSK) začal s rekonštrukciou začiatkom tohto roka, práce trvali približne sedem mesiacov. Projekt realizovala Správa a údržba ciest PSK. Financovanie bolo zabezpečené z integrovaných územných investícií zo zdrojov z Programu Slovensku, štátnych zdrojov aj vlastných financií kraja, ktoré boli na úrovni 129.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Stavebné práce prebiehali podľa Jeleňovej na dvoch úsekoch v celkovej dĺžke 4,94 kilometra. Prvý sa nachádzal v katastrálnom území Bardejov, druhý prechádzal katastrami obcí Vyšná Voľa a Nižná Voľa. Rekonštrukcia zahŕňala podľa Jeleňovej kompletnú výmenu ložných a obrusných asfaltových vrstiev, pričom v najviac poškodených častiach došlo aj k výmene podložia.
„Súčasťou projektu bolo predĺženie chodníka, úprava vjazdov k rodinným domom, riešenie obojstranných autobusových zastávok SAD a kompletná rekonštrukcia odvodnenia vrátane nových priepustov, dláždených priekop a kalových jám. V úseku pri priľahlom potoku bolo z dôvodu ochrany násypového svahu realizované jeho zabezpečenie lomovým kameňom a vybudovaný 14-metrový oporný múr z drôtokamenných košov,“ priblížila Jeleňová.
Stavebné práce realizovalo združenie Dopravné staviteľstvo Bardejov a Colas Slovakia. Cieľom projektu bolo podľa Jeleňovej zlepšiť stavebno-technický stav komunikácie, zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, predĺžiť životnosť vozovky a zároveň zmierniť negatívne vplyvy dopravy na okolie a obyvateľov dotknutých obcí.
Stavebné práce prebiehali podľa Jeleňovej na dvoch úsekoch v celkovej dĺžke 4,94 kilometra. Prvý sa nachádzal v katastrálnom území Bardejov, druhý prechádzal katastrami obcí Vyšná Voľa a Nižná Voľa. Rekonštrukcia zahŕňala podľa Jeleňovej kompletnú výmenu ložných a obrusných asfaltových vrstiev, pričom v najviac poškodených častiach došlo aj k výmene podložia.
„Súčasťou projektu bolo predĺženie chodníka, úprava vjazdov k rodinným domom, riešenie obojstranných autobusových zastávok SAD a kompletná rekonštrukcia odvodnenia vrátane nových priepustov, dláždených priekop a kalových jám. V úseku pri priľahlom potoku bolo z dôvodu ochrany násypového svahu realizované jeho zabezpečenie lomovým kameňom a vybudovaný 14-metrový oporný múr z drôtokamenných košov,“ priblížila Jeleňová.
Stavebné práce realizovalo združenie Dopravné staviteľstvo Bardejov a Colas Slovakia. Cieľom projektu bolo podľa Jeleňovej zlepšiť stavebno-technický stav komunikácie, zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, predĺžiť životnosť vozovky a zároveň zmierniť negatívne vplyvy dopravy na okolie a obyvateľov dotknutých obcí.