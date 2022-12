Vysoká chorobnosť zatvára školy a škôlky aj v Petržalke

Bratislava 14. decembra (TASR) - K zatváraniu niektorých základných škôl (ZŠ) a materských škôl (MŠ) pre vysokú chorobnosť pristupuje aj bratislavská Petržalka. Kým v základných školách sa chorobnosť vyšplhala v priemere na približne 44 percent, v materských školách sa nachádza na zhruba 60 percentách a stúpa. Informuje o tom mestská časť.



Od stredy sú zatvorené materské školy Holíčska 50 a Ševčenkova. Od štvrtka do piatka (15. - 16. 12.) budú zatvorené aj ďalšie dve škôlky, a to Bohrova a Gessayova 2. Do pondelka (19. 12.) budú zatvorené aj škôlky na Rovniankovej a Haanovej ulici.



"Materské školy pri ZŠ Tupolevova, Turnianska a Nobelovo námestie sú nateraz v prevádzke," podotýka samospráva.



V prípade základných škôl bude do piatka prerušená prevádzka na Holíčskej, Prokofievovej, Tupolevovej, Černyševského a Lachovej ulici. Tri z nich, Tupolevova, Lachova a Černyševského, majú dištančné vzdelávanie. Žiaci ZŠ Budatínska majú do 16. decembra udelené riaditeľské voľno.



"Stav v našich školských zariadeniach budeme aj v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava naďalej dôkladne monitorovať," doplnila mestská časť.