Vysoká pri Morave odporúča obmedziť i návštevu pohostinstiev

Bratislava 10. marca (TASR) - Preventívne opatrenia v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu prijímajú aj obce na Záhorí. Okrem uzatvorenia škôl a kultúrnych inštitúcií a dezinfekčných opatrení vyzývajú na svojich weboch obyvateľov na zodpovedné správanie sa. Obec Vysoká pri Morave v tomto zmysle odporúča tiež minimalizovať návštevu pohostinských zariadení či veľkých obchodných centier.



Vo Vysokej pri Morave je základná škola z dôvodu prevencie pred koronavírusom zatvorená do stredy (11. 3.) do piatka (13. 3.). V prípade, že sa nevyskytnú komplikácie, bude prevádzka školy i škôlky, v ktorých sa vykoná dezinfekcia, obnovená od pondelka (16. 3.), vedeniu však samospráva nariadila počas týždňa od 16. do 23. 3. merať každé ráno žiakom teplotu.



V obci Zohor je základná škola zatvorená v rámci preventívnych opatrení od utorka do pondelka, v obci na rovnakú dobu zatvorili miestnu knižnicu, podnikateľským subjektom poskytujúcim služby verejnosti odporúčajú zvýšiť hygienické opatrenia.



V najzápadnejšej obci SR v Záhorskej Vsi je škola i škôlka tento týždeň zatvorená. Obec tiež vo štvrtok (12. 3.) vykoná dezinfekciu verejných priestorov, ale i kompy.