Vysoká volebná účasť v Nitre prekvapila aj dlhoročných členov komisií

Nitra 29. februára (TASR) – Voľby v 71 volebných okrskoch v Nitre pokračujú bez akýchkoľvek incidentov. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková potvrdila, že polícia nemusela počas volieb v krajskom meste ani raz zasahovať. „Jediný incident sme riešili vo Veľkých Chyndiciach, kde sa 53-ročnému mužovi nepozdávala komisia zložená z mladých ľudí. Bol pohoršený, že do volebnej komisie nezavolali jeho. Priebeh volieb však narušený nebol, ani nebolo na mieste zistené protiprávne konanie,“ skonštatovala Čuháková.



Podľa odhadov jednotlivých okrskových komisií bude účasť vo voľbách do Národnej rady SR podstatne vyššia ako v predchádzajúcich rokoch. V niektorých okrskoch prišli k volebným urnám takmer tri štvrtiny zapísaných voličov. „Viacerí členovia okrskových volebných komisií tvrdia, že takúto účasť ešte nezažili, a to pôsobia v komisiách už niekoľko rokov. Ľudia čakajú v zástupoch pred volebnými miestnosťami,“ skonštatoval zapisovateľ šiesteho volebného okrsku Tomáš Holúbek.



Podľa jeho slov v okrsku zaznamenali krátky útlm okolo 16. hodiny, no už o hodinu neskôr opäť nepretržite prichádzali voliči, napriek tomu bude voličská účasť v tomto okrsku pravdepodobne jednou z najnižších v Nitre. „Zapísaných máme 2500 voličov, no zhruba tisícka z nich sú bezdomovci a ľudia, ktorí majú ako miesto trvalého pobytu zapísané len mesto Nitra bez adresy,“ zdôvodnil nižšiu účasť voličov Holúbek.