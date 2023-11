Festival Vysoké hory Nitra privíta stovky priaznivcov hôr a cestovania

Nitra 16. novembra (TASR) - Po pandemickom období a netradičnom jarnom minuloročnom termíne sa stovky priaznivcov hôr a cestovania v novembri opäť stretnú v Nitre. Vo veľkej sále Mestského úradu v Nitre sa v sobotu 25. novembra uskutoční 16. ročník festivalu Vysoké hory Nitra. Pripravená je prehliadka filmov a prezentácií známych osobností, filmárov, cestovateľov a ľudí, ktorí sa venujú rôznym outdoorovým aktivitám, informoval Radovan Baláž z organizačného štábu festivalu. Organizátorom je občianske združenie Nitriansky horský spolok.



Program bude pozostávať z piatich blokov. Nebude chýbať najnovší film Pavla Barabáša Veľký kaňon, na vodu divákov vezme aj Martin Fševed Žilka, profesionálny fotograf so špecializáciou na outdoorové športy. Vo svojej prednáške Packrafting je sloboda návštevníkom festivalu odprezentuje dobrodružné splavy riek na Slovensku, Balkáne, Škótsku, v Alpách a Nórsku.



Paraglajdista Juraj Ďurifuk Koreň lietal v Antarktíde, Severnej a Južnej Amerike, Ázii, Afrike a Európe. Austráliu si vychutnal bivakovým sólo preletom cez Južný ostrov Nového Zélandu. Cestovateľ, autor cestopisov a organizátor Michal Knitl ukáže návštevníkom Mexiko a Guatemalu, cestovateľka Petra Pogányová predstaví krajinu kontrastov Afganistan. Fotograf a dokumentarista Vladimír Šifra vo svojom filme Dotyky Slovenského raja sprostredkuje krásy krajiny.



Festivalové publikum navštívi aj Vysoké Tatry prostredníctvom filmu Rasťa Hatiara Štítová stena. S Nitrou je spätý film Stanislavy a Juraja Jedinákovcov Dolu Nitrou. Zachytáva ich rodinné dvestokilometrové cykloputovanie s malým synom po prúde rieky od jej prameňa pod Fačkovským sedlom v Malej Fatre po jej sútok s Váhom tesne pred Komárnom. Priekopník slovenskej expedičnej a diaľkovej turistiky Svetozár Krno bude mať prezentáciu Via Czechia o pešom dvojmesačnom putovaní po českej hranici dlhom 2000 km počas prvého "covidového" leta v roku 2020. S Kristiánom Šodorom diváci prejdú klasiku medzi diaľkovými trasami Švajčiarska.



Prezentáciu doplnia tri filmy. Jedným z nich je príbeh o profesionálnej snoubordistke Klaudii Medlovej. Krátky film Kráčať v oblakoch od Renana Kamiziho z Brazílie zobrazuje Raffaela Bridiho, ktorý sa prešiel po najvyššej highline na svete, natiahnutej priamo v nebi, medzi dvomi teplovzdušnými balónmi. Tretím filmom zo zahraničia je snímka Pabla Hernána Aulitu Posúvať hranice. Film predstavuje príbeh Jeana Maggiho, ktorý pre chorobu odmalička nemohol chodiť. V dospelosti na upravenom tricykli poháňanom rukami sa dostal po ceste až do najvyššieho sedla v Himalájach.