Vysoké nedoplatky za energie podľa primátorky Modrý Kameň nemal

Modrý Kameň 3. mája (TASR) - Vysoké sumy nedoplatkov za vlaňajšiu spotrebu elektriny a plynu mesto Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese nemalo. TASR to povedala primátorka Mária Bednárová s tým, že pre rast cien energií však zaviedli opatrenia.



Ako ďalej uviedla, vlani v marci robilo mesto verejné obstarávanie na dodávateľa plynu. "Vďaka súťaži sme mali veľmi dobrú cenu. Vysoké faktúry nám tak nechodili a sme stále v stabilizovanej sume," objasnila. Pripustila však, že v januári tohto roka dostala samospráva vyššiu zálohovú platbu za elektrinu. "Skončila sa nám viazanosť zmluvy, výdavky sa tak zvýšili na 3,5-násobok. Zatiaľ to však zvládame," podotkla.



Primátorka zdôraznila, že najväčšiu spotrebu elektriny má mesto na verejné osvetlenie. "Snažíme sa šetriť, preto ho vypíname večer od 23.00 do 3.00 h," poznamenala.



Spomenula, že v Modrom Kameni tento rok zvýšili poplatok za komunálny odpad. "Bolo to mierne, z 22 na 25 eur. Predpokladám však, že nám to sumu za všetok vývoz odpadu nepokryje. Náklady sa stále zvyšujú," konštatovala. Doplnila, že vlani obyvateľom kúpili kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad. Verí tak, že samospráve to pomôže a náklady za odpad sa tým znížia. Zhrnula, že po roku poplatky za komunálny odpad budú musieť prehodnotiť. Miestne dane podľa jej slov tento rok v Modrom Kameni nezvyšovali.