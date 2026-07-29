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VYSOKÉ PROMILE: Tínedžer skončil s autom v priekope
Muž po zadržaní bol umiestnený do cely policajného zaistenia.
Autor TASR
Bystré 29. júla (TASR) - V obci Bystré v okrese Vranov nad Topľou zišiel 19-ročný vodič s osobným autom do priekopy. Dychová skúška následne preukázala, že šoféroval pod vplyvom alkoholu, pričom nafúkal takmer 2,8 promile. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že k nehode došlo v pondelok (27. 7.) pred polnocou.
„Muž po zadržaní bol umiestnený do cely policajného zaistenia, neskôr, po vykonaní potrebných procesných úkonov, bol obvinený z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ doplnila hovorkyňa.
„Muž po zadržaní bol umiestnený do cely policajného zaistenia, neskôr, po vykonaní potrebných procesných úkonov, bol obvinený z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ doplnila hovorkyňa.