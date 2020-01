Betlehem pri Rainerovej chate je tento rok o čosi menší

Vysoké Tatry 6. januára (TASR) – Betlehem zo snehu pri Rainerovej chate vo Vysokých Tatrách je tento rok o čosi menší. Podľa chatára Petra Petrasa je dôvodom predovšetkým nedostatok snehu počas tejto zimy. „Zo začiatku bolo málo snehu a neskoro prišiel, tak sme zvolili menšie rozmery. Zvyčajne to býva 4,5 krát päť metrov a výška je 3,5 metra, tento rok je to štyri krát tri metre. Vnútorná kompozícia je každý rok tá istá, svätá rodina, Ježiško, svätý Jozef a Panna Mária,“ uviedol pre TASR Petras.



Debnenie na betlehem si pripravili v predstihu, prišiel však silný vietor a základ stavby polámal, a preto museli začať odznova. Po Vianociach prišiel aj sneh, začali ho zbierať z okolia chaty, nakladať a ubíjať. Bol však dosť suchý a teda nie až taký kvalitný na prípravu betlehema. „Klenba sa nám aj trošku prepadávala, čo mi robilo problémy pri vyrezávaní. Potom nám však dvakrát za sebou dosť nasnežilo, takže aj príroda prispela. Teraz prišli silnejšie mrazy, tak verím, že sa to trošku zastabilizuje a betlehem vydrží čo najdlhšie. Samozrejme, ak nepríde nejaký silnejší odmäk, dážď alebo, nebodaj, vandali z radov turistov,“ dodal Petras, ktorý už roky stavia betlehem pri svojej chate a je tak každoročnou atrakciou pre návštevníkov.



Opäť ho staval spolu so svojím synom a pomáhal im aj ďalší nosič. Chatár zároveň upozornil, že ľudia by nemali v tomto snehovom betleheme hľadať estetickú hodnotu. Ide podľa neho predovšetkým o symbol, ktorý má pripomenúť príchod Ježiša Krista a Troch kráľov. Zvyky a tradície pri betleheme na Rainerovej chate v pondelok prezentovali aj folkloristi z Lendaku s goralskou muzikou.



„Prišli sme z obce Hranovnica a toto je naša cieľová stanica. Betlehem si chodíme pozerať takmer každý rok, väčšinou však prídeme poobede, tento rok sme si privstali, aby sme sa vyhli davom ľudí,“ povedal jeden z návštevníkov Tatier Martin Kolba, podľa ktorého betlehem dotvára príjemnú atmosféru zimy a sviatkov v Tatrách. Viacero skupiniek sa v pondelok vybralo na prechádzku skôr, aby si pohľad na snehovú stavbu mohli užiť naplno. „Zvyčajne sme ho ani nevideli zblízka, pretože sme chodili neskoro a bolo tu veľmi veľa ľudí. Tento rok sme prišli skôr a musím povedať, že je to krásne,“ skonštatovala Dagmar Repaská zo Spišskej Novej Vsi, ktorá už niekoľko rokov chodí pravidelne na sviatok Troch kráľov na Rainerovu chatu.



Pri najstaršej chate v Tatrách, ktorú postavili ešte v roku 1863, by mala onedlho vyrásť aj ďalšia socha. Tradične sa k betlehemu už niekoľko rokov pridáva aj vysokohorský nosič zo snehu. „V sede bude mať výšku približne štyri metre, ale keď sa postaví, tak by mohol mať aj šesť metrov,“ dodal s úsmevom Petras. Na svahu pri chate chce urobiť snehový domček pre deti aj so šmýkačkou. Neskôr sa chystá postaviť kraslicu, ktorá rovnako skrášľuje prostredie Starolesnianskej Poľany v období pred Veľkou nocou.