Vysoké Tatry bojujú s vizuálnym smogom, odstraňujú bilbordy

Vysoké Tatry 1. februára (TASR) - Mesto Vysoké Tatry bojuje s vizuálnym smogom, dlhodobo pracuje na odstraňovaní bilbordov, predovšetkým pri cestách. Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák upozornil, že reklamy nielenže znižujú pozornosť vodičov, ale taktiež narúšajú estetiku prostredia na území Tatranského národného parku.



Vizuálny smog sa vyskytuje prevažne v mestách a oblastiach s vysokou hustotou rôznorodých reklám, nápisov či bannerov. Výhodou podľa Štefaňáka je, že patrí medzi ľahšie riešiteľné formy znečistenia prostredia. Mesto už vynaložilo úsilie a náklady na odstránenie desiatok reklám. "Vizuálny smog je problém, ktorý trápi nielen nás, ale celé Slovensko, a tak sme museli prikročiť k riešeniu. Majiteľom reklám rozmiestnených po verejných priestoroch sme doručili písomnú výzvu na odstránenie. V prípade, že nereagovali, mestská polícia (MsP) v spolupráci s majetkovým oddelením začala na lokalitách vo vlastníctve mesta s ich odstraňovaním," uviedol primátor s tým, že reklamné plochy, ku ktorým sa nikto nehlásil, budú uskladnené v priestoroch Verejnoprospešných služieb. Tam si ich budú môcť majitelia za poplatok v stanovených časoch vyzdvihnúť.



Mesto čakalo na potrebné povolenia a v piatok (2. 2.) bude pokračovať s odstraňovaním reklám v úseku medzi Starým Smokovcom a Tatranskou Lomnicou. Štefaňák vyzval všetkých, ktorí nemajú reklamy oficiálne, aby ich radšej odstránili. Dôležité je podľa náčelníka mestskej polície Mariána Nedorosta prijať zmenu všeobecne záväzného nariadenia, spolupracovať s obyvateľmi a komunikovať s prevádzkovateľmi. "Mal by sa im vytvoriť vhodný priestor na reklamu v súlade s územným plánom a s citom pre estetiku," zdôraznil.



Viac ako 30 nelegálnych pútačov sa podarilo mestu odstrániť aj vďaka dobrej spolupráci so Správou Tatranského národného parku a Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja. "Smog do Tatier nepatrí. Mnohé navádzacie šípky pri cestách boli zbytočné. Takmer všetci vodiči už využívajú vlastnú navigáciu. Máme novú, kvalitnú cestu a aj týmto krokom sme prispeli k tomu, aby bola bezpečnejšia," skonštatoval primátor a poďakoval krajskej samospráve i ochranárom za spoluprácu a ústretovosť, vďaka čomu sa podarilo problém po 30 rokoch vyriešiť.