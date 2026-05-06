< sekcia Regióny
Botanická záhrada vo Vysokých Tatrách vstupuje do novej sezóny
Botanická záhrada je verejnosti sprístupnená už tri desaťročia.
Autor TASR
Vysoké Tatry 6. mája (TASR) - Po takmer osemmesačnej zimnej prestávke sa pre verejnosť opäť otvára Expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Prví návštevníci si areál botanickej záhrady budú môcť pozrieť už tento piatok 8. mája. Informovala o tom hovorkyňa Správy Tatranského národného parku (TANAP) Jarka Hlaváčová.
„Jar v botanickej záhrade patrí k najatraktívnejším obdobiam roka. V máji a júni tam kvitne väčšina z viac ako 300 druhov bylín a drevín, ktoré sú rozmiestnené v rámci ôsmich vápencových a žulových alpínií, ako aj v mokradiach,“ uviedla hovorkyňa.
Na ploche 3,2 hektára môžu návštevníci obdivovať vegetáciu alpínskeho a subniválneho stupňa, ale aj rastlinstvo podhorských lúk či lesný podrast. Práve teraz sa im naskytá ideálna príležitosť pozrieť si zblízka druhy, ktoré bežne ostávajú ukryté pred ich zrakom. Kvitnú napríklad prvosienka holá, iskerník alpínsky, horec Clusiov, skalokráska pyrenejská, žltohlav európsky, vŕba sieťkovaná či viaceré druhy prvosienok.
„Súčasťou jarnej sezóny je aj predaj rastlín. Návštevníci si môžu zakúpiť viac ako 80 druhov rastlín a drevín, medzi ktorými nechýbajú ani plesnivec alpínsky a horec Clusiov. V ponuke sú aj skalničky, poliehavé druhy vŕb či semienka. Medzi najžiadanejšie patria práve plesnivec a horec Clusiov, veľký záujem je však aj o ďalšie skalničky,“ uviedla vedúca Expozície tatranskej prírody Jana Černická. Prípravy na sezónu prebiehali počas celého apríla. Pracovníci záhrady upravili alpíniá, doplnili lavičky a obnovili priechody cez potôčiky.
Botanická záhrada je verejnosti sprístupnená už tri desaťročia. Prvýkrát ju návštevníci mohli vidieť 15. júla 1992. Výstavba sa začala už v máji 1987, keď bolo vysadené prvé alpínium. Dnes areál dotvárajú vodopády, potôčiky a jazierka, ktoré sú domovom žiab či mlokov. Súčasťou expozície je aj geologická miniexpozícia a pamätné miesto venované významným osobnostiam botaniky a zoológie, ktoré stáli pri zrode TANAP-u. Turisti môžu botanickú záhradu navštevovať denne až do polovice septembra. Počas letných prázdnin bude otvorená od 9.00 h do 17.00 h, na jeseň sa otváracie hodiny skracujú do 15.00 h. Expozícia je prístupná aj pre návštevníkov so psami, pokiaľ sú na vôdzke.
„Jar v botanickej záhrade patrí k najatraktívnejším obdobiam roka. V máji a júni tam kvitne väčšina z viac ako 300 druhov bylín a drevín, ktoré sú rozmiestnené v rámci ôsmich vápencových a žulových alpínií, ako aj v mokradiach,“ uviedla hovorkyňa.
Na ploche 3,2 hektára môžu návštevníci obdivovať vegetáciu alpínskeho a subniválneho stupňa, ale aj rastlinstvo podhorských lúk či lesný podrast. Práve teraz sa im naskytá ideálna príležitosť pozrieť si zblízka druhy, ktoré bežne ostávajú ukryté pred ich zrakom. Kvitnú napríklad prvosienka holá, iskerník alpínsky, horec Clusiov, skalokráska pyrenejská, žltohlav európsky, vŕba sieťkovaná či viaceré druhy prvosienok.
„Súčasťou jarnej sezóny je aj predaj rastlín. Návštevníci si môžu zakúpiť viac ako 80 druhov rastlín a drevín, medzi ktorými nechýbajú ani plesnivec alpínsky a horec Clusiov. V ponuke sú aj skalničky, poliehavé druhy vŕb či semienka. Medzi najžiadanejšie patria práve plesnivec a horec Clusiov, veľký záujem je však aj o ďalšie skalničky,“ uviedla vedúca Expozície tatranskej prírody Jana Černická. Prípravy na sezónu prebiehali počas celého apríla. Pracovníci záhrady upravili alpíniá, doplnili lavičky a obnovili priechody cez potôčiky.
Botanická záhrada je verejnosti sprístupnená už tri desaťročia. Prvýkrát ju návštevníci mohli vidieť 15. júla 1992. Výstavba sa začala už v máji 1987, keď bolo vysadené prvé alpínium. Dnes areál dotvárajú vodopády, potôčiky a jazierka, ktoré sú domovom žiab či mlokov. Súčasťou expozície je aj geologická miniexpozícia a pamätné miesto venované významným osobnostiam botaniky a zoológie, ktoré stáli pri zrode TANAP-u. Turisti môžu botanickú záhradu navštevovať denne až do polovice septembra. Počas letných prázdnin bude otvorená od 9.00 h do 17.00 h, na jeseň sa otváracie hodiny skracujú do 15.00 h. Expozícia je prístupná aj pre návštevníkov so psami, pokiaľ sú na vôdzke.