< sekcia Regióny
Botanickú záhradu v Tatranskej Lomnici navštívilo v lete 12.500 ľudí
Na ploche 3,2 hektára mohli návštevníci obdivovať vyše 330 druhov bylín a drevín od rastlín podhorských lúk cez lesný podrast až po vegetáciu alpínskeho a subniválneho stupňa.
Autor TASR
Vysoké Tatry 22. septembra (TASR) - Expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách nedávno uzavrela po štyroch mesiacoch svoje brány. V uplynulej sezóne si zbierku vzácnych druhov tatranskej flóry prišlo pozrieť takmer 12.500 návštevníkov. Informovala o tom vedúca expozície Jana Černická zo Správy Tatranského náročného parku (TANAP).
„V porovnaní s minulým rokom je to síce o niečo menej, no teší nás, že záujem verejnosti o botanickú záhradu výraznejšie neklesol. Za najsilnejšie mesiace môžeme označiť jún a august, celkovo túto sezónu hodnotíme ako veľmi úspešnú,“ zhodnotila Černická.
Na ploche 3,2 hektára mohli návštevníci obdivovať vyše 330 druhov bylín a drevín od rastlín podhorských lúk cez lesný podrast až po vegetáciu alpínskeho a subniválneho stupňa. Medzi druhmi, ktoré si mohli záujemcovia zakúpiť, opäť dominoval plesnivec alpínsky, pričom veľký záujem bol aj o lomikameň metlinatý či dryádku osemlupienkovú. Zo stromov a kríkov sa najčastejšie predávala kosodrevina, limba a jedľa. Celkovo sa podarilo predať viac než 2600 kusov vysokohorskej flóry a 123 kusov drevín. „Veľmi nás teší, že návštevníci si so sebou zo záhrady odnášajú kúsok tatranskej prírody. Predaj rastlín a drevín vnímame nielen ako suvenír, ale aj ako spôsob, ako si ľudia môžu vzťah k prírode preniesť domov,“ skonštatovala Černická.
V najbližších týždňoch sa pracovníci Správy TANAP-u pustia do príprav areálu na zimné obdobie. Vypustia zavlažovací systém, vyčistia jazierka, vyplejú burinu, urobia inventúru v zásobnej záhrade a začnú vysievať semienka, aby bola expozícia pripravená na ďalšiu sezónu, ktorá sa tradične odštartuje v máji. Do tej doby si priaznivci tatranskej flóry môžu vychutnať pohľad na približne 150 druhov rastlín v priestoroch Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici, kde sú vystavené aj druhy, ktoré sa v botanickej záhrade nedajú dopestovať.
„V porovnaní s minulým rokom je to síce o niečo menej, no teší nás, že záujem verejnosti o botanickú záhradu výraznejšie neklesol. Za najsilnejšie mesiace môžeme označiť jún a august, celkovo túto sezónu hodnotíme ako veľmi úspešnú,“ zhodnotila Černická.
Na ploche 3,2 hektára mohli návštevníci obdivovať vyše 330 druhov bylín a drevín od rastlín podhorských lúk cez lesný podrast až po vegetáciu alpínskeho a subniválneho stupňa. Medzi druhmi, ktoré si mohli záujemcovia zakúpiť, opäť dominoval plesnivec alpínsky, pričom veľký záujem bol aj o lomikameň metlinatý či dryádku osemlupienkovú. Zo stromov a kríkov sa najčastejšie predávala kosodrevina, limba a jedľa. Celkovo sa podarilo predať viac než 2600 kusov vysokohorskej flóry a 123 kusov drevín. „Veľmi nás teší, že návštevníci si so sebou zo záhrady odnášajú kúsok tatranskej prírody. Predaj rastlín a drevín vnímame nielen ako suvenír, ale aj ako spôsob, ako si ľudia môžu vzťah k prírode preniesť domov,“ skonštatovala Černická.
V najbližších týždňoch sa pracovníci Správy TANAP-u pustia do príprav areálu na zimné obdobie. Vypustia zavlažovací systém, vyčistia jazierka, vyplejú burinu, urobia inventúru v zásobnej záhrade a začnú vysievať semienka, aby bola expozícia pripravená na ďalšiu sezónu, ktorá sa tradične odštartuje v máji. Do tej doby si priaznivci tatranskej flóry môžu vychutnať pohľad na približne 150 druhov rastlín v priestoroch Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici, kde sú vystavené aj druhy, ktoré sa v botanickej záhrade nedajú dopestovať.