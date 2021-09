Charitatívny beh v Tatranskej Lomnici pomôže nasýtiť chudobné deti

Vysoké Tatry 15. septembra (TASR) – Zabezpečiť jedlo deťom žijúcim v extrémnej chudobe sa snaží charitatívny beh Mary's Meals v Tatranskej Lomnici. Jeho tretí ročník sa uskutoční v sobotu 18. septembra.



Okrem osemkilometrového behu v Tatrách si bežci pritom môžu kdekoľvek na svete zabehnúť virtuálny beh, a to od 10. do 26. septembra. Organizátori informovali, že štartovné v sume 18,30 eura pokrýva náklady na stravovanie jedného dieťaťa v škole počas celého školského roka.



„V Mary's Meals chceme aj bežeckým podujatím pomáhať deťom, ktoré žijú v extrémnej chudobe a potrebujú jedlo, aby sa mohli vzdelávať. Spájame tak jedlo so štúdiom a funguje to,” povedal jeden z dobrovoľníckych organizátorov behu Adam Skirčák.



Beh v Tatrách sa bude konať v režime OTP, teda bude prístupný očkovaným, testovaným či tým, ktorí ochorenie COVID-19 už prekonali. Okres Poprad je v týždni konania behu hlásený ako červený, čo znamená limit 150 účastníkov. „Voľných miest v Tatrách máme do tohto limitu zatiaľ ešte dosť,“ povedal Skirčák. „Aj ak by všetci nemohli bežať v Tatranskej Lomnici, každý si môže zabehnúť kdekoľvek inde. Veď v konečnom dôsledku nejde o beh, ale o pomoc deťom,” dodal Adam Skirčák.



Za podujatím v Tatrách je organizácia Mary's Meals Slovensko. Vlani sa takto podarilo vybehať viac ako 100.000 porcií jedla.



Medzinárodný projekt školského stravovania poskytuje jedlo v školách už pre viac ako dva milióny detí žijúcich v extrémnej chudobe v 19 krajinách sveta. Jedlo im varí a podáva vyše 80.000 miestnych dobrovoľníkov z tamojších komunít z lokálne vypestovaných surovín.