Vysoké Tatry chcú zmodernizovať verejné osvetlenie

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Zo zverejnenej technickej správy projektu okrem iného vyplýva, že modernizácia verejného osvetlenia by mala trvať viac ako dva roky.

Autor TASR
Vysoké Tatry 22. septembra (TASR) - Mesto Vysoké Tatry chce zmodernizovať verejné osvetlenie, pričom o realizácii projektu budú tento týždeň na zastupiteľstve rozhodovať miestni poslanci. Radnica o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že ide o významný projekt, ktorý má priniesť výraznú úsporu elektrickej energie až o 68 percent oproti súčasnému stavu. Dôvodom prípravy zámeru je vysoká spotreba a tiež drahé opravy zastaralého zariadenia.

„Rekonštrukcia je navrhnutá na základe novej projektovej dokumentácie z tohto roku a jej cieľom je nielen znížiť prevádzkové náklady, ale aj zvýšiť komfort a bezpečnosť v jednotlivých častiach mesta. Uvažujeme s komplexnou obnovou - výmenou starých svietidiel za moderné LED technológie, optimalizáciou a výmenou elektrických rozvádzačov, ako aj s kompletnou výmenou viac ako 17 kilometrov zastaraných káblových rozvodov, ktoré boli častým zdrojom porúch,“ uviedlo mesto. Celkovo plánujú vymeniť takmer 1600 svietidiel. Nové rozvádzače podľa samosprávy umožnia diaľkové riadenie a hlásenie porúch, čím sa zlepší údržba a znížia fixné poplatky.

„Stĺpy vymeniť, žiaľ, nemôžeme, pretože celková investícia by narástla z aktuálnych 2,59 milióna eur na vyše štyri milióny eur. Splátku takej sumy by už rozpočet mesta v budúcnosti neuniesol. Úvery z Environmentálneho fondu sú pre mestá nastavené výhodne s dvojpercentným úrokom,“ podotklo mesto.

Zo zverejnenej technickej správy projektu okrem iného vyplýva, že modernizácia verejného osvetlenia by mala trvať viac ako dva roky. Doba návratnosti investície v prípade čerpania úverových zdrojov v plnej výške je pritom 45 rokov. O osude pripravenej modernizácie verejného osvetlenia rozhodnú mestskí poslanci na rokovaní vo štvrtok 25. septembra popoludní.
