< sekcia Regióny
Vysoké Tatry chcú zmodernizovať verejné osvetlenie
Zo zverejnenej technickej správy projektu okrem iného vyplýva, že modernizácia verejného osvetlenia by mala trvať viac ako dva roky.
Autor TASR
Vysoké Tatry 22. septembra (TASR) - Mesto Vysoké Tatry chce zmodernizovať verejné osvetlenie, pričom o realizácii projektu budú tento týždeň na zastupiteľstve rozhodovať miestni poslanci. Radnica o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že ide o významný projekt, ktorý má priniesť výraznú úsporu elektrickej energie až o 68 percent oproti súčasnému stavu. Dôvodom prípravy zámeru je vysoká spotreba a tiež drahé opravy zastaralého zariadenia.
„Rekonštrukcia je navrhnutá na základe novej projektovej dokumentácie z tohto roku a jej cieľom je nielen znížiť prevádzkové náklady, ale aj zvýšiť komfort a bezpečnosť v jednotlivých častiach mesta. Uvažujeme s komplexnou obnovou - výmenou starých svietidiel za moderné LED technológie, optimalizáciou a výmenou elektrických rozvádzačov, ako aj s kompletnou výmenou viac ako 17 kilometrov zastaraných káblových rozvodov, ktoré boli častým zdrojom porúch,“ uviedlo mesto. Celkovo plánujú vymeniť takmer 1600 svietidiel. Nové rozvádzače podľa samosprávy umožnia diaľkové riadenie a hlásenie porúch, čím sa zlepší údržba a znížia fixné poplatky.
„Stĺpy vymeniť, žiaľ, nemôžeme, pretože celková investícia by narástla z aktuálnych 2,59 milióna eur na vyše štyri milióny eur. Splátku takej sumy by už rozpočet mesta v budúcnosti neuniesol. Úvery z Environmentálneho fondu sú pre mestá nastavené výhodne s dvojpercentným úrokom,“ podotklo mesto.
Zo zverejnenej technickej správy projektu okrem iného vyplýva, že modernizácia verejného osvetlenia by mala trvať viac ako dva roky. Doba návratnosti investície v prípade čerpania úverových zdrojov v plnej výške je pritom 45 rokov. O osude pripravenej modernizácie verejného osvetlenia rozhodnú mestskí poslanci na rokovaní vo štvrtok 25. septembra popoludní.
„Rekonštrukcia je navrhnutá na základe novej projektovej dokumentácie z tohto roku a jej cieľom je nielen znížiť prevádzkové náklady, ale aj zvýšiť komfort a bezpečnosť v jednotlivých častiach mesta. Uvažujeme s komplexnou obnovou - výmenou starých svietidiel za moderné LED technológie, optimalizáciou a výmenou elektrických rozvádzačov, ako aj s kompletnou výmenou viac ako 17 kilometrov zastaraných káblových rozvodov, ktoré boli častým zdrojom porúch,“ uviedlo mesto. Celkovo plánujú vymeniť takmer 1600 svietidiel. Nové rozvádzače podľa samosprávy umožnia diaľkové riadenie a hlásenie porúch, čím sa zlepší údržba a znížia fixné poplatky.
„Stĺpy vymeniť, žiaľ, nemôžeme, pretože celková investícia by narástla z aktuálnych 2,59 milióna eur na vyše štyri milióny eur. Splátku takej sumy by už rozpočet mesta v budúcnosti neuniesol. Úvery z Environmentálneho fondu sú pre mestá nastavené výhodne s dvojpercentným úrokom,“ podotklo mesto.
Zo zverejnenej technickej správy projektu okrem iného vyplýva, že modernizácia verejného osvetlenia by mala trvať viac ako dva roky. Doba návratnosti investície v prípade čerpania úverových zdrojov v plnej výške je pritom 45 rokov. O osude pripravenej modernizácie verejného osvetlenia rozhodnú mestskí poslanci na rokovaní vo štvrtok 25. septembra popoludní.