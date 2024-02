Vysoké Tatry chcú zrekonštruovať xosvetlenie, má vysokú poruchovosť

Vysoké Tatry 16. februára (TASR) - Mesto Vysoké Tatry chce zrekonštruovať verejné osvetlenie, na tento zámer plánuje získať prostriedky z externých zdrojov. Pre TASR to potvrdil primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák s tým, že chcú vymeniť všetky svietidlá od Podbanského až po Tatranskú Kotlinu. Aktuálne samospráva realizuje audit pôvodného projektu.



"Pred piatimi rokmi poslanci neschválili pôvodný projekt, čo je škoda, pretože vtedy boli náklady na úrovni cez milión eur. Máme už zastaralé osvetlenie, kde je dosť vysoká poruchovosť. Nechceme sa znova dostať do situácie ako v minulosti, keď sme pre zvýšené ceny energií boli nútení verejné osvetlenie vypínať," zdôvodnil primátor. Predpokladá, že na niektorých miestach bude potrebné vymeniť nielen podzemné vedenie, ale celé stĺpy verejného osvetlenia.



Pôjde podľa Štefaňáka o pomerne náročný projekt, keďže vo všetkých mestských častiach je v súčasnosti viac ako 1800 svetelných bodov a je predpoklad, že sa toto číslo ešte zvýši. Po obnove však samospráva ráta so značnými úsporami na energiách. "Musíme urobiť nový audit a uvidíme, čo všetko sa za tie roky zmenilo, a podľa toho budeme vedieť aj celkové náklady," dodal Štefaňák. V lete chce mesto naštartovať celý proces a v prípade schválenia prostriedkov by k výmene osvetlenia došlo v priebehu budúceho roka.



Tatranská samospráva má pripravené aj dva ďalšie projekty na zateplenie školských budov v Dolnom Smokovci a v Tatranskej Lomnici. V súčasnosti podľa primátora čakajú už len na vhodné výzvy z plánu obnovy.