Vysoké Tatry chystajú rozsiahly projekt verejnej dopravy

Vysoké Tatry 9. decembra (TASR) - Mesto Vysoké Tatry chystá spolu s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) rozsiahly projekt verejnej dopravy. Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák pre TASR uviedol, že súčasťou zámeru je rekonštrukcia autobusovej stanice v Tatranskej Lomnici a tiež budovanie 35 inteligentných autobusových zastávok na území mesta.



"Keď to všetko dobre dopadne, budú všetky autobusy v Tatrách jazdiť v 20-minútových taktoch, takže odpadnú problémy s parkoviskami, pretože ľudia budú môcť využívať hromadnú dopravu. Keď je dobrá hromadná doprava, keď budeme mať inteligentné zastávky, a keď budú kvalitné prestupové terminály, ľudia nebudú musieť v takej miere využívať individuálnu dopravu," zdôvodnil Štefaňák. Upozornil, že parkovacích miest na území Vysokých Tatier je málo, čo zneužívajú najmä prevádzkovatelia nelegálnych parkovísk. Cieľom miestnej a krajskej samosprávy je aj takouto formou presunúť ľudí do verejnej dopravy.



Oba projekty sú podľa hovorkyne PSK Daše Jeleňovej v zásobníku projektových zámerov integrovanej územnej investície a mala by sa nimi vo februári zaoberať aj Rada partnerstva PSK. Ide o takzvaný Horský integrovaný dopravný terminál Tatranská Lomnica a vybudovanie inteligentných autobusových zastávok na ceste II/537 a ceste I/66 v rámci integrovanej dopravnej obsluhy. Tie by mali podľa hovorkyne vzniknúť v lokalitách Podbanské, Tri studničky, Biely Váh, Popradské Pleso, Vyšné Hágy, Tatranská Polianka, Stará Lesná, ďalej Biela Voda, Tatranská Kotlina, Bachledova dolina, Ždiar - Tatra, Ždiar - Strednica, Podspády, Tatranská Javorina a Lysá Poľana. Zachované pritom ostanú aj súčasné zastávky SAD a Tatranskej elektrickej železnice podľa Plánu udržateľnej mobility PSK. Štefaňák dodal, že zastávky by mali ponúkať aj iné služby ako prístrešok pre cestujúcich. "V Tatranskej Kotline bude napríklad zastávka vybavená aj zariadením na opravu či dobitie bicyklov a podobne," konkretizoval.



Nová autobusová stanica v Tatranskej Lomnici by mohla byť podľa primátora hotová do konca roka 2026 a o realizácii ostatných aktivít rokujú s PSK. "V rámci prvého projektu je očakávaná hodnota projektu takmer 4,2 milióna eur, pričom čiastka zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) je 3,5 milióna eur. V prípade druhého projektu je jeho očakávaná hodnota na úrovni zhruba 3,53 milióna eur, pričom zdroje EFRR predstavujú tri milióny eur," uviedla Jeleňová. Rada partnerstva PSK sa bude zámerom zaoberať až po oficiálnom doručení projektových zámerov, k čomu podľa nej zatiaľ nedošlo. Najbližšie rokovanie je pritom naplánované na 3. februára 2025 a projekty musia byť doručené najneskôr 30 pracovných dní predtým.