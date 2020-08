Cieľom deklarácie Spojme sa pre obnovu lesov SR je ich ochrana

Vysoké Tatry 8. augusta (TASR) – Zástupcovia Únie regionálnych združení neštátnych vlastníkov lesov a občianska iniciatíva Spojme sa pre vodu podpísali v sobotu vo Vysokých Tatrách deklaráciu Spojme sa pre obnovu lesov Slovenskej republiky. TASR o tom informoval zástupca občianskej iniciatívy Michal Kravčík.



"Cieľom deklarácie je aktívne po celom Slovensku pomáhať s najvyššou prioritou chrániť a obnovovať naše lesné bohatstvo, lebo príroda to sama nezvláda a my, vlastníci lesov, sa nechceme prizerať na ekologickú katastrofu nášho lesného i prírodného dedičstva," uviedol Kravčík.



Ako uvádzajú v deklarácii, považujú za nedôstojné ignorovať, bagatelizovať, pohŕdať a znevažovať zodpovednosť vlastníkov i správcov lesov za trvalo udržateľné využívanie i starostlivú obnovu poškodených lesov bez ohľadu na to, v akom stupni ochrany prírody sa lesy nachádzajú.



"Považujeme za správne, spravodlivé, dôstojné a zodpovedné, aby autority štátu SR jednoznačne v zmysle Ústavy garantovali nielen právo občanov SR na životné prostredie, ale aj nedotknuteľnosť vlastníckych práv, a schvaľovali také rozhodnutia, ktoré budú prospešné pre verejný záujem s rešpektovaním práv vlastníkov lesov," uvádza sa v delkarácii.



Podľa deklarácie Spojme sa pre obnovu lesov Slovenskej republiky je nevyhnutné podporovať zo strany štátu rozvoj dobrých vzťahov medzi vlastníkmi a všetkými zainteresovanými, ktorí sú závislí na kvalite lesov a života v nich.