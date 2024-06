Dobrovoľníci postavia dva nové mostíky v Skalnatej doline

Vysoké Tatry 19. júna (TASR) - Dobrovoľníci postavia vo Vysokých Tatrách dva nové mostíky. Po tom, čo koncom mája vybudovali dve premostenia nad Tatranskou Lomnicou, počas nadchádzajúceho víkendu budú pracovať v Skalnatej doline. TASR o tom informoval Mikuláš Virág z turistického klubu Hikemates, ktorý brigádu v sobotu 22. júna organizuje.



"Tentokrát pôjde o náročnejšiu brigádu, väčší z mostíkov má 12 metrov. Celkovo máme pripravených päť ton dreva, ktoré nám už vrtuľník prepravil na miesto," uviedol Virág. Lokalitu aj v tomto prípade vybrali po dohode so zástupcami Správy Tatranského národného parku.



Brigáda sa začína o 7.30 h a dobrovoľníci by mali mostíky dokončiť popoludní. Na akcii sa podľa Virága zúčastní 30 ľudí, vrátane členov klubu, aj tesárov, ktorí zodpovedajú za profesionalitu a kvalitu pri stavbe. Dobrovoľníci najprv nanosia potrebný materiál, následne vyčistia miesta, kde budú mostíky osádzať, pripravia základy a zmontujú premostenia.



"Celkovo sme doteraz postavili 13 nových mostíkov v hodnote zhruba 90.000 eur. Nejde len o cenu dreva, ale aj náklady napríklad na prevoz helikoptérou, ktorú sme využili pri presune do Jaloveckej doliny, kde nie je žiadna prístupová cesta. Výstavbu financujeme z darov od našich partnerov, z členských príspevkov či z dvoch percent z daní," upozornil Virág.



Nové turistické mostíky sa vďaka iniciatíve klubu nachádzajú napríklad v Jaloveckej či Kumštovej doline a najnovšie aj nad Tatranskou Lomnicou. Okrem budovania turistických mostíkov či opráv chodníkov dobrovoľníci v predchádzajúcich rokoch postavili aj tri nové turistické útulne, ktoré sa nachádzajú v rôznych lokalitách Slovenska na červenej značke, ktorou vedie Cesta hrdinov SNP. "Tento rok takisto plánujeme postaviť aj nové ekologické toalety pri Chate pod Rysmi," uzatvára Virág.