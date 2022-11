Jubilejný desiatykrát postavili na Hrebienku chrám z ľadu

Vysoké Tatry 16. novembra (TASR) - Jubilejný desiatykrát postavili na Hrebienku vo Vysokých Tatrách chrám z ľadu. Tatranský ľadový dóm, ktorý je najväčšou zimnou atrakciou v regióne, tento rok sochári vytesali v štýle Božieho hrobu v Jeruzaleme. Počas stredajšieho otvorenia to uviedol manažér strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský.



"Reflektovali sme situáciu vo svete v troch témach - bolesť, odvaha a mier. Odpoveďou na túto kombináciu je práve chrám Božieho hrobu. Bolesť identifikujeme ako krížovú cestu, odvahou vnímame fakt, že prvýkrát v histórii púšťame návštevníkov medzi ľadové steny, a mier je pre nás stelesnením faktu, že v chráme sa nachádzajú kaplnky mnohých náboženstiev. Je to pre nás znak, že na jednom mieste vedia existovať ľudia iných názorov a predsa v mieri. To je podľa nás v súčasnej dobe mimoriadne dôležité," ozrejmil Brodanský.



Dodal, že počas sezóny pripravili v ľadovom dóme sériu 12 koncertov, natáčať sa tam bude videoklip a priestory môžu využiť záujemcovia aj na svadobné či iné slávnostné obrady.



Manažér stavby Rastislav Kromka priblížil, že 20 sochárov zo Slovenska, Česka a Nemecka pod vedením Adama Bakoša pracovalo na výstavbe chrámu približne mesiac. Celkovo použili 225 ton ľadu. "Teploty v exteriéri boli extrémne vysoké, mali sme najteplejší november, čo trošku zle vplývalo na ľad, ale práca nám šla viac-menej bez problémov. Táto stavba musela byť z hľadiska statiky a konštrukcie o čosi viac prepracovanejšia, keďže budeme ľudí púšťať priamo medzi jednotlivé časti stavby," objasnil Kromka.



Riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková uviedla, že vstup do atrakcie bude až do polovice apríla bezplatný. "Od štvrtka 17. novembra bude otvorený pre verejnosť každý deň vrátane víkendov a sviatkov. Posledné dva roky sme bojovali s pandémiou, tento rok bolo pred nami riziko, ako zvládneme prevádzku v súvislosti s energetickou krízou. Tento problém je však vyriešený a veríme, že ľadovým umením sa budú môcť návštevníci kochať čo najdlhšie," upozornila Blašková s tým, že na chladenie využívajú špeciálnu technológiu, ktorá umožní prevádzku aj v plusových teplotách.