Policajti z Vysokých Tatier zorganizovali zbierku nepotrebného šatstva

Vysoké Tatry 25. januára (TASR) - Mestskí policajti z Vysokých Tatier opäť zorganizovali zbierku nepotrebných vecí. V stredu 26. januára prejdú postupne všetky mestské časti od Vyšných Hágov až po Tatranskú Lomnicu, aby od obyvateľov vyzbierali všetok nepotrebný textil. Zástupca náčelníka mestskej polície (MsP) Jozef Štefaňák uviedol, že zbierku si vyžiadali samotní Tatranci. "Roky sme presviedčali domáce obyvateľstvo o tom, aby nepotrebný textil a šatstvo odovzdali na recykláciu. Snažili sme sa tak eliminovať aj prípadný vznik čiernych skládok na báze vyhodených prebytočností z domácnosti," objasnil.



Pilotná myšlienka vznikla podľa neho spontánne, iniciovali ju samotní Tatranci, ktorí pozorovali po veternej kalamite pomáhajúcich klientov podtatranského Inštitútu Krista Veľkňaza v teréne. "Sporo odetých ich vybiehali do mrazu obliecť čímkoľvek, čo doma našli. Prvé roky okrem šatstva putoval do Žakoviec vyradený nábytok, staršie elektrospotrebiče a tamojší obyvatelia charitných domov sa potešili aj kuchynskému riadu,“ priblížil Štefaňák začiatky adresnej charitatívnej zbierky spred osemnástich rokov, ktorá sa vyprofilovala na konkrétny vstupný materiál – textil, resp. šatstvo.



Očista domácností od nadbytočností tak zohľadňuje aj potreby prijímateľov charitatívnej zbierky. „Prvé roky sme expedovali obrovskú zbierku do Žakoviec. Na istý čas sa odberateľom textilného nákladu stala oravská neziskovka Pomocný anjel, kde ženy textílie prešívali na posteľnú bielizeň do slovenských nemocníc. Potom sa z donorstva tešili v Sociálnom družstve Diakonie Broumov v Královohradeckom kraji,“ dodáva Štefaňák, ktorý je autorom myšlienky. Ocenil, že s iniciatívou usporiadať takúto zbierku prišli aj samotní Tatranci, ktorí sa tak snažia aj o očistu svojho okolia.



Aj tentoraz veci z domácností poputujú na charitu. V súvislosti s prebiehajúcou pandémiou MsP zabezpečí dezinfekciu textilného materiálu, všetky hygienické štandardy. Aj pri kontakte s tatranským obyvateľstvom budú dodržiavať všetky pandemické nariadenia. "Nemáme v úmysle inštalovať v intraviláne plechové kontajnery určené na textil, nakoľko ich vyberači už prišli k úrazu. Ostávame pri humánnejšom odlive textilu a nepotrebností z mesta," uzatvára Štefaňák.