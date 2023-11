Múzeum TANAP-u je po prestávke opäť otvorené

Vysoké Tatry 21. novembra (TASR) - Múzeum Tatranského národného parku (TANAP-u) v Tatranskej Lomnici je po prestávke od utorka opäť otvorené. Informovala o tom Správa TANAP-u na sociálnej sieti s tým, že počas dvoch týždňov vyhradených na pravidelnú každoročnú údržbu, stihli zrealizovať viacero úprav.



"Vymenili sme trojrozmerné exponáty rastlín za nové, odborne sa ošetrili zoologické exponáty a dôkladne sa vyčistili vitríny i ostatné muzeálne priestory," uvádza Správa TANAP-u. Aktuálne ochranári finišujú s prípravou novej diorámy venovanej subalpínskemu stupňu. V nej si miesto nájdu živočíchy obývajúce pásmo kosodreviny. Ak všetko pôjde podľa plánov, hotová by mala byť do konca novembra.



"Okrem samotnej muzeálnej expozície si stále môžu návštevníci pozrieť aj výstavu fotografií Marcela Tobisa, ktorý svojím objektívom už niekoľko rokov zachytáva krásy tatranskej prírody," dodáva Správa TANAP-u. Múzeum je otvorené každý deň od 8.30 do 16. hodiny. Pri plánovaní prehliadky však treba rátať s tým, že medzi 12. a 13. hodinou popoludní je z dôvodu obedňajšej prestávky zatvorené.