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Múzeum TANAP-u po jesennej prestávke opäť otvára svoje brány
V expozícii múzea sa návštevníci zoznámia s prírodou a históriou Tatier, ale aj so životom a s kultúrou podtatranského ľudu v minulosti.
Autor TASR
Vysoké Tatry 18. novembra (TASR) - Múzeum Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici po jesennej prestávke v stredu opäť otvára svoje brány. Správa TANAP-u na sociálnej sieti informovala, že prvé dva novembrové týždne využili na obnovu a čistenie exponátov a hĺbkové upratovanie priestorov múzea.
„Aj múzejné exponáty potrebujú svoju ‚wellness kúru'. Od 2. do 17. novembra patrilo Múzeum TANAP-u veľkej každoročnej obnove a sanitárnym dňom. Ide o poriadnu dávku starostlivosti, a to od čistenia vitrín a odborného ošetrovania zbierkových predmetov až po výmenu opotrebovaných exponátov. Zoológovia a ďalší pracovníci múzea dávajú každému kúsku presne to, čo potrebuje,“ uviedla Správa TANAP-u.
Úpravou prešli aj rastliny, pričom Jana Černická z botanickej záhrady ich počas roka zbiera a špeciálnym sušením pomocou soli pripravuje na ďalšiu sezónu. Následne prišiel čas, keď sa vracajú do expozície. Nové miesto dostali aj čerstvé ihličnaté a listnaté konáriky či ďalšie prírodné dekorácie.
„Za tým, čo návštevníci obdivujú, sa skrýva množstvo práce, odbornosti a starostlivosti. Naše exponáty dostali aj špeciálnu ochrannú kúru. Počas uplynulých dní sme im dopriali kompletnú starostlivosť - od nových rastliniek cez odstránenie prachu až po doplnenie kosodrevín a machov v diorámach. Pred víkendom prišla na rad fumigácia, ktorá pomáha chrániť zbierkové predmety pred neželanými škodcami,“ dodávajú ochranári. Odborníci aplikovali do vitrín jemný aerosól a chemický dym, ktorý pomôže ochrániť predovšetkým preparáty zvierat a rastlín.
V expozícii múzea sa návštevníci zoznámia s prírodou a históriou Tatier, ale aj so životom a s kultúrou podtatranského ľudu v minulosti. Zážitok z prehliadky dopĺňa audiosprievodca pre smartfóny. Po modernizácii je expozícia prístupná aj pre znevýhodnené skupiny návštevníkov.
„Aj múzejné exponáty potrebujú svoju ‚wellness kúru'. Od 2. do 17. novembra patrilo Múzeum TANAP-u veľkej každoročnej obnove a sanitárnym dňom. Ide o poriadnu dávku starostlivosti, a to od čistenia vitrín a odborného ošetrovania zbierkových predmetov až po výmenu opotrebovaných exponátov. Zoológovia a ďalší pracovníci múzea dávajú každému kúsku presne to, čo potrebuje,“ uviedla Správa TANAP-u.
Úpravou prešli aj rastliny, pričom Jana Černická z botanickej záhrady ich počas roka zbiera a špeciálnym sušením pomocou soli pripravuje na ďalšiu sezónu. Následne prišiel čas, keď sa vracajú do expozície. Nové miesto dostali aj čerstvé ihličnaté a listnaté konáriky či ďalšie prírodné dekorácie.
„Za tým, čo návštevníci obdivujú, sa skrýva množstvo práce, odbornosti a starostlivosti. Naše exponáty dostali aj špeciálnu ochrannú kúru. Počas uplynulých dní sme im dopriali kompletnú starostlivosť - od nových rastliniek cez odstránenie prachu až po doplnenie kosodrevín a machov v diorámach. Pred víkendom prišla na rad fumigácia, ktorá pomáha chrániť zbierkové predmety pred neželanými škodcami,“ dodávajú ochranári. Odborníci aplikovali do vitrín jemný aerosól a chemický dym, ktorý pomôže ochrániť predovšetkým preparáty zvierat a rastlín.
V expozícii múzea sa návštevníci zoznámia s prírodou a históriou Tatier, ale aj so životom a s kultúrou podtatranského ľudu v minulosti. Zážitok z prehliadky dopĺňa audiosprievodca pre smartfóny. Po modernizácii je expozícia prístupná aj pre znevýhodnené skupiny návštevníkov.