Na hladinu Štrbského plesa sa opäť vrátili člnky

Štrbské Pleso 11. júna (TASR) - Tradičným symbolickým odomknutím hladiny Štrbského plesa, ktoré sa uskutočnilo v piatok vo Vysokých Tatrách, sa tam začala letná sezóna. Na jeho hladinu sa opäť vrátili člnky. Ako pre TASR uviedla výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková, je to jediné pleso vo Vysokých Tatrách, kde je podobná aktivita možná.



„Tradícia člnkovania na Štrbskom plese a na Novom Štrbskom plese má viac ako 130-ročnú históriu. Dňa 5. júla 2008 sa člnkovanie na Štrbskom plese opäť po 25 rokoch obnovilo," uviedla Blašková.



Na Štrbskom Plese sú opätovne v prevádzke aj lanovky. V utorok 15. júna sa podľa jej slov oficiálne končí aj sezónna uzávera turistických chodníkov.



„Očakávania sú optimistické. Veríme, že sa sezóna vydarí, hoci momentálne je turistov výrazne menej. Chceli by sme pozvať a apelovať na Slovákov, aby podporili domáci cestovný ruch nielen návštevou Tatier, ale aj objavovaním nových destinácií a miest po celom Slovensku. Dovolenkou na Slovenku chránia aj pracovné miesta a živobytie desaťtisícov ľudí, ktorí v cestovnom ruchu pracujú a za posledný rok zažili neľahkú situáciu," skonštatovala Blašková.



„Na návrat turistov do nášho regiónu sa nesmierne tešíme. Oficiálne otvorenie letnej sezóny vo Vysokých Tatrách s historickou električkou Kométa nás čaká v nedeľu 20. júna, a potom už leto rozbehneme naplno," dodala Blašková.