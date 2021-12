Na participatívny rozpočet vyčlenili Vysoké Tatry 40.000 eur

Vysoké Tatry 16. decembra (TASR) – Samospráva vo Vysokých Tatrách opäť vyčlenila desiatky tisíc eur na participatívny rozpočet. Uchádzači môžu získať od 500 do 3000 eur na projekty v rámci systému Hory nápadov 2022. Informovala o tom o radnica na svojom webovom sídle.



Celkovo je na projekty vyčlenených 40.000 eur, pričom o zdroje sa môžu uchádzať zoskupenia, respektíve iniciatívy obyvateľov i právnické subjekty so sídlom v meste Vysoké Tatry. „Oblasť podpory sa týka zveľaďovania verejných priestranstiev, kultúrnych, športových, poznávacích či iných spoločenských a charitatívnych podujatí alebo nápadov zameraných na obnovu a revitalizáciu prírodných lokalít,“ konkretizovala samospráva.



Žiadosti je potrebné doručiť mestu elektronicky alebo písomne do 14. januára 2022. Projekty bude následne hodnotiť päťčlenná komisia.