Nad Tatranskou Lomnicou postavili dobrovoľníci nové mostíky

Vysoké Tatry 21. mája (TASR) - Nad Tatranskou Lomnicou vo Vysokých Tatrách postavili dobrovoľníci dva nové turistické mostíky. O realizáciu sa postarali aktivisti turistického klubu Hikemates. Jeho predseda Patrik Pajta uviedol, že nové premostenia majú najmä zvýšiť bezpečnosť turistov na žlto značenom turistickom chodníku, nachádzajúcom sa v blízkosti Rázcestia pri hoteli Grand.



"Túto lokalitu sme vybrali po dohode so zástupcami Tatranského národného parku. Nové mostíky zvýšia bezpečnosť turistov, ktorí sa touto frekventovanou trasou môžu dostať z Tatranskej Lomnice do Tatranských Matliarov, odkiaľ môžu pokračovať až k Chate pri Zelenom plese," uviedol Pajta. Dodal, že mostíky postavili z červeného smreku, ktorý by im mal zabezpečiť životnosť až 15 rokov. Na brigáde sa počas uplynulého víkendu zúčastnilo 30 dobrovoľníkov vrátane členov turistického klubu a tesárov, ktorí dohliadajú na kvalitu turistických mostíkov.



Obnova mostíkov prebiehala v rámci projektu Hore dobre, tento rok sa v rámci neho uskutoční celkovo päť brigád. V lokalitách, kde je to najviac potrebné, postavia nové mostíky, opravia turistické chodníky či vybudujú lavičky a studničky. Najbližšie sa dobrovoľníci v rámci iniciatívy stretnú 22. júna. Dva funkčné mostíky postavia v Skalnatej doline. Záujemcovia o brigádu sa môžu prihlásiť cez webstránku horedobre.sk.



"Celkovo sme doteraz postavili 13 nových mostíkov v hodnote zhruba 90.000 eur. Nejde len o cenu dreva, ale aj náklady napríklad na prevoz helikoptérou, ktorú sme využili pri presune do Jaloveckej doliny, kde nie je žiadna prístupová cesta. Výstavbu financujeme z darov od našich partnerov, z členských príspevkov či z dvoch percent z daní," dodal Mikuláš Virág z Hikemates. Nové turistické mostíky sa vďaka iniciatíve klubu nachádzajú napríklad v Jaloveckej či Kumštovej doline a najnovšie aj nad Tatranskou Lomnicou. Okrem budovania turistických mostíkov či opráv chodníkov dobrovoľníci v predchádzajúcich rokoch postavili aj tri nové turistické útulne, ktoré sa nachádzajú v rôznych lokalitách Slovenska na červenej značke, ktorou vedie Cesta hrdinov SNP. "Tento rok takisto plánujeme postaviť aj nové ekologické toalety pri Chate pod Rysmi," uzatvára Virág.