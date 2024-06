Obetiam pádu vrtuľníka spred 45 rokov v Tatrách odhalili pamätník

Vysoké Tatry 25. júna (TASR) - V utorok uplynulo 45 rokov od najväčšej leteckej tragédie vo Vysokých Tatrách, pri ktorej zahynulo sedem členov posádky záchranárskeho vrtuľníka. Pri tejto príležitosti v Starom Smokovci odhalili pamätník, ktorý má túto udalosť pripomínať. Autorom myšlienky je Gabriel Jamnický, brat jedného zo záchranárov, ktorí pri páde stroja prišli o život. Pietne miesto posvätil a zároveň odhalil spišský diecézny biskup František Trstenský.



"Pred 45 rokmi som prežil asi najťažší deň svojho života. Počas vojenského sústredenia pri Mikulove mi prišla správa poľným telefónom, že sa mi zabil brat. Ja som mal troch bratov, neprajem nikomu zažiť tú noc hrôzy, kým som zistil, ktorý z nich to bol," spomína Jamnický, ktorý pri nehode prišiel o najstaršieho 36-ročného brata Bernarda.



Pamätník v tvare písmena "L" ako láska, stojí blízko Vily Illona a má symbolizovať spojenie duchovného i pozemského sveta. Je na ňom tiež vyobrazenie Jána Pavla II. ako patróna horských záchranárov a tiež sedem sĺz za sedem obetí. Autorom umeleckého diela z čiernej žule zo Zambie je Milan Opalka z Terchovej. "Bolo to obrovské nešťastie a tí ľudia, ktorí nasadili svoj život pre záchranu iných, si zaslúžia mať takéto dôstojné miesto, kde by si ich vedeli iní pripomenúť a vzdať im úctu," zdôraznil primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák.







Na slávnostnom odhalení pamätníka sa zúčastnil aj jeden z dvoch preživších nehody, druhý pilot vrtuľníka Svatopluk Nitsch. "Ráno sme prišli, mysleli sme si, že bude voľnejší deň, ale bolo asi pol druhej, keď prišla horská služba, či by sme neleteli do Mlynickej doliny. Tak sme prišli dole do Popradu, sadli do vrtuľníka, naložili horskú službu a leteli na miesto. Bol predpis, že sa musí hodiť dymovnica, kým sa na miesto poletí. Medzitým, ako sme urobili druhý okruh a šli sme pristávať, tak sa otočil vietor a to prúdenie v Tatrách na ten ťažký vrtuľník nebolo práve najlepšie, takže to s nami buchlo o skalu a potom nasledoval 150 metrový pád dole," priblížil posledné minúty Nitsch.



Ocenil myšlienku osadiť pamätník práve na toto miesto. Je tak podľa neho dostupnejší ako pamätné tabule v Mlynickej doline či na Symbolickom cintoríne pri Popradskom plese. Druhým, ktorý pád vrtuľníka prežil, bol Ladislav "Tatko" Janiga. "Tým hore odkazujem, aby nám držali miesto, aby sme sa tam raz zišli celá partia," uzavrel Nitsch.



V júni 1979 šli záchranári pomôcť turistke, na miesto však nedoleteli, vrtuľník sa zrútil a začal horieť. Okrem Bernarda Jamnického prišli v horiacich troskách o život aj záchranári Milan Kriššák, Pavol Húska, Štefan Estočko, Martin Hudák a tiež pilot Vladimír Bačák a palubný mechanik Václav Dvořák.