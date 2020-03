Vysoké Tatry: Obmedzenia pre turistov nesúvisia s koronavírusom

Vysoké Tatry 20. marca (TASR) – Obmedzenia pre turistov v Tatranskom národnom parku (TANAP) sú z titulu ochrany prírody a nie pre rozšírenie nákazy nového koronavírusu. Pre TASR to uviedol riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko s tým, že v Tatrách platí sezónna uzávera.



„Apelujeme na návštevníkov, aby minimalizovali hromadné akcie a zbytočne neriskovali, pretože aj záchranné zložky sú vystavené určitému riziku prenosu ochorenia COVID-19,“ vyzýva Majko. Zároveň sú podľa neho vyrušované všetky chránené živočíchy, ktoré môžu byť vystresované pri leteckej záchrane turistov.



„Ak Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodne, že platí zákaz vstupu na turistické chodníky, tak je to z dôvodu krízového riadenia krajiny, ale my podriaďujeme všetko zákonu o ochrane prírody, a preto limitujeme počet návštevníkov,“ objasnil Majko. Dodal, že počet turistov nie je vysoký. Tak, ako utíchla celá krajina, rovnako aj Tatry, čo podľa neho zodpovedá i ročnému obdobiu.



Sezónna uzávera vybraných turistických chodníkov vo Vysokých Tatrách trvá od 1. novembra do 15. júna. V tomto čase si príroda a zvieratá užívajú zimný odpočinok. Uzavreté sú najmä vyššie položené chodníky, sedlá a štíty. Všetky chodníky vedúce k vysokohorským chatám sú však otvorené celoročne s výnimkou Chaty pod Rysmi. Pre rozšírenie nákazy nového koronavírusu je väčšina vysokohorských chát zatvorená a niektoré sú v prevádzke iba v obmedzenom režime.