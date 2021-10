TURISTI POZOR: Od pondelka platí zimná uzávera turistických chodníkov

Vysoké Tatry 31. októbra (TASR) - Vo Vysokých Tatrách začne v pondelok (1. 11.) platiť zimná uzávera turistických chodníkov, ktorá potrvá do 14. júna. Ako informuje na svojej webstránke Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry, niekoľko turistických chodníkov na štíty, do sediel či na Chatu pod Rysmi bude uzatvorených, zvyšné trasy ostanú dostupné.



"Aj počas zimnej uzávery sa môžu turisti tešiť napríklad na Sedlo pod Ostrvou, Vodopád Skok, Jamské pleso, Batizovské pleso, Slavkovskú vyhliadku, Hrebienok, Biele pleso a, samozrejme, na 12 celoročne otvorených chát – Chatu pod Soliskom, Majláthovu chatu, Horský hotel Popradské pleso, Horský hotel Sliezsky dom, Rainerovu chatu, Bilíkovu chatu, Zbojnícku chatu, Zamkovského chatu, Téryho chatu, Skalnatú chatu, Chatu Plesnivec alebo Chatu pri Zelenom plese, nazývanú aj Brnčalka," uvádza združenie.



Ako upozorňuje, zimná turistika nie je len o nádherných výhľadoch a scenériách, ale aj o opatrnosti, výstrahách a plánovaní. "Netreba zabudnúť na bezpečnú obuv, mačky, teplé oblečenie, teplý nápoj, poistenie na hory, informácie o počasí a z obávaného výstupu sa stane nezabudnuteľný a dobre zvládnutý zážitok," zdôrazňuje Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry.



Vo Vysokých Tatrách sa v zime dá lyžovať, sánkovať či bežkovať. Skialpinizmus, ktorý spája vysokohorskú turistiku s lyžovaním, je možný od 15. decembra do 15. apríla v prípade dobrých snehových podmienok.



"Od pondelka je okres Poprad spoločne s Vysokými Tatrami v čiernej farbe, čo napríklad znamená, že ubytovanie bude možné len v rámci práce alebo karanténne, reštaurácie budú otvorené cez okienko a wellness nebude dostupný vôbec. Obmedzenia sa však na pobyt v prírode nevzťahujú," informuje združenie s tým, že ďalšie informácie sú dostupné na webstránke www.tatry.sk/covid.