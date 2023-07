Odpad vo Vysokých Tatrách zabezpečili, ubudlo stretov s medveďmi

Vysoké Tatry 24. júla (TASR) - Odpad vo Vysokých Tatrách zabezpečili, výsledkom je tento rok výrazne menší počet stretov s medveďmi. Ide podľa envirorezortu, ochranárov i miestnych o pozitívny príklad toho, ako eliminovať pohyb šelmy v intraviláne. Správa Tatranského národného parku (TANAP) v súčasnosti finalizuje projekt inštalácie špeciálnych kontajnerových stojísk.



"Pamätám si roky, keď sme za celú noc vyháňali päť, šesť jedincov z mesta. Spolupráca so samosprávou, dotácia z Envirofondu a preventívne opatrenia nám pomohli dosiahnuť cieľ a tento rok sme doposiaľ žiaden konkrétny výjazd voči medveďovi nezaznamenali," skonštatoval riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko. S inštaláciou klietkových stojísk na odpad začali na jar, práce potrvajú do októbra. Staničky budú rozmiestnené v katastrálnych územiach viacerých tatranských i podtatranských obcí, celkovo ich má byť 116. Okrem nich pribudne aj 113 zabezpečených kovových kontajnerových stojísk.



"Pokiaľ nechceme, aby sa nám tu medvede 'špacírovali', musíme urobiť opatrenia, aby ich nelákala ľahko prístupná potrava. Je to mimoriadne inteligentné zviera, stane sa, že gril niekto nezbalí, kŕmenie pre psy alebo pre vtáčiky ostane vonku, zviera to zacíti a zareaguje. Prevencia musí byť číslo jeden," zdôraznil Majko. Z populácie medveďa hnedého na území TANAP-u podľa neho zásadne neubudlo, o poznanie sa však znížil jeho výskyt medzi ľudskými obydliami.



Potvrdil to aj primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák, ktorý s medveďmi v Tatrách pred pár rokmi bojoval z pozície mestského policajta. "Je to súbor opatrení, medvede úplne nezmizli, ale keď sa to všetko vyskladá, je tých problémov menej a menej," dodal.



Bývalý šéf Zásahového tímu pre medveďa hnedého a v súčasnosti zoológ Správy TANAP-u Michal Haring upozornil na to, že v Tatrách sa podarilo jednoznačne identifikovať príčinu výskytu šelmy v intraviláne. "Bol to odpad. Začali sme preto pracovať na jeho zabezpečení, museli sme tie najproblematickejšie jedince odstrániť a po dvoch rokoch je výsledok ten, že ďalšie sa už nevracajú, pretože nemajú prístup k potrave," objasnil. Bezhlavé strieľanie náhodne vybratých jedincov, ktoré žijú svoj bežný život v horách, podľa neho nemá absolútne žiaden zmysel.



Minister životného prostredia SR Milan Chrenko dodal, že problematiku medveďa nie je možné vyriešiť za noc. "Veľmi nám záleží na tom, aby tie strety s človekom boli obmedzené, treba rýchlo riešiť problematické jedince, ktoré prichádzajú k obydliam, ale súčasťou rovnice riešenia je aj dlhodobá prevencia a informovanosť," uzavrel.