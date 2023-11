Okrem 100-kilogramového nákladu nosičov preverilo aj počasie

Vysoké Tatry 6. novembra (TASR) - Vysokohorská výzva znovu preverila vytrvalosť a odhodlanie horských nosičov, ktorí sa tentoraz museli na tradičnej "Nosičskej stovke" navyše vyrovnať i s nepriaznivým novembrovým počasím. Najrýchlejšie si v nedeľu (5. 11.) vo Vysokých Tatrách s náročnou traťou, 200-metrovým prevýšením a 100-kilogramovým nákladom piva, poradil Filip Zacher. Informoval o tom spoluorganizátor podujatia a tiež pretekár Štefan Bačkor. Ženy vyniesli na Zamkovského chatu 30-kilogramový náklad a ako prvá do cieľa prišla Teja Šuligová.



Víťaz mužskej súťaže vysokohorských nosičov zdolal trasu za 42 minút a 21 sekúnd, najlepšej žene to trvalo 29 minút. V kategórii zmiešaných dvojíc so stokilovým pivným nákladom skončila na prvom mieste dvojica Ferko - Škvara. Na trať sa vydalo celkovo 66 horských nosičov a nosičiek.



V poradí 22. ročník legendárnej súťaže sa uskutočnil na trase z Hrebienka na novozrekonštruovanú Zamkovského chatu. Práve pre prebiehajúce práce bola tento rok udalosť odložená na november.



Nosičská stovka pomenovaná na počesť tragicky zosnulého nosiča Juraja Petranského patrí k tradičným pretekom horolezcov a nosičov už od roku 1985. Bačkor upozornil, že súťaž testuje odvahu, silu a vytrvalosť všetkých, ktorí sa odhodlajú stať sa súčasťou tejto výnimočnej výzvy. "Každý z nás, kto sa voči tejto výzve postaví, si píše svoj vlastný príbeh a stáva sa súčasťou tejto úžasnej tradície. Nosičská stovka je viac ako šport, je to naše poslanie, naše spojenie s horami," uzatvára Bačkor.