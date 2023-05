Vysoké Tatry po zimnej prestávke opäť otvoria botanickú záhradu

Vysoké Tatry 9. mája (TASR) - Po zimnej prestávke v stredu 10. mája opäť otvoria brány Expozície tatranskej prírody(ETP). Verejnosť tak bude mať po ôsmich mesiacoch znova možnosť poznávať horskú kvetenu a dreviny priamo v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Vedúca expozície Jana Černická uviedla, že aj napriek stále trvajúcej snehovej pokrývke vo vysokohorskom prostredí a chladnému počasiu v tatranských osadách, zakvitli v botanickej záhrade už viaceré kvety.



"Začali už kvitnúť prvosienka holá, horec Clusiov, mak tatranský, žeruška alpínska, nátržník Crantzov aj lesný druh hrachor jarný s peknými cyklámenovými kvetmi, čoskoro príde na rad arábka alpínska. Odkvitol nám už síce lomikameň protistojnolistý, ale návštevníci ešte stihnú kvitnúci lomikameň Wahlenbergov," vymenovala Černická.



Záhrada ponúka návštevníkom viac než 300 druhov rastlín aj s drevinami. Na ploche 3,2 hektára sa môžu prejsť medzi skalkami s rastlinstvom vápencových a silikátových podkladov a vzhliadnuť vzácne a ohrozené druhy tatranskej kveteny. Novinkou tohto roka je i komentovaný vstup "Za hubami Expozície tatranskej prírody". V rámci botanickej prechádzky nechýba priestor na oddych, pribudli aj nové lavičky. "Rovno pred vstupom do expozície je ešte jedna novinka. Kosodrevinu sme presadili do nového veľkého dreveného črepníka, ktorý sme z oboch strán rozšírili ako lavičku," doplnila Černická.



Ešte pred začiatkom novej sezóny zamestnanci expozície vypleli všetky skalky, nainštalovali tabuľky s názvami druhov a podľa potreby do alpín dosadia zhruba 500 rastliniek. Kvietky a dreviny, okrem tých prirodzene rastúcich v ETP, sa pestujú zo semien alebo vegetatívnym rozmnožovaním. Napríklad horec Clusiov si vyžaduje zhruba štyri roky, kým sa zo semienka stane rastlinka pripravená na presadenie do alpína či na predaj. V ponuke je aktuálne vyše 75 rastlín, okrem horca nechýba plesnivec alpínsky, mak tatranský alebo orlíček obyčajný. "Pribudli aj novinky, po ktorých sa záhradkári pýtali – prasličky a paprade. V predaji tento rok nájdu aj kokorík mnohokvetý či miniskalku s tromi druhmi skalničiek v črepníku," upozornila Černická.



Botanická záhrada bude otvorená do konca letných prázdnin denne medzi 9. a 17. hodinou a následne do 17. septembra, už však v skrátených otváracích hodinách do tretej popoludní.