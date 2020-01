LEZKYŇA V BEZVEDOMÍ: Pod V.Svišťovkou úradovala padajúca ľadová kryha

Vysoké Tatry 2. januára (TASR) - Záchranársky vrtuľník z Popradu vo štvrtok popoludní privolali do Vysokých Tatier. Pomoc potrebovala 23-ročná lezkyňa, ktorú pri lezení ľadu z Veľkej Svišťovky zasiahla padajúca ľadová kryha do oblasti záhlavia. Informovala o tom hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková s tým, že zranená žena bola krátkodobo aj v bezvedomí.



"Po lokalizácii miesta bol lekár k zranenej žene vysadený pomocou lanovej techniky. Pacientka už bola pri vedomí, lekár jej poskytol primárne zdravotné ošetrenie, následne bola z miesta evakuovaná v transportnej sedačke," priblížila hovorkyňa. Dodala, že počas medzipristátia na Chate pri Zelenom plese ju záchranári preložili na palubu a s podozrením na otras mozgu a narazenou krčnou chrbticou ju letecky transportovali do nemocnice v Poprade.