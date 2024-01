Podnikatelia vo Vysokých Tatrách sú so zimnými prázdninami spokojní

Vysoké Tatry 10. januára (TASR) - Podnikatelia v cestovnom ruchu v regióne Vysokých Tatier sú so zimnými prázdninami spokojní. Potvrdila to riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková s tým, že vďaka dobrej snehovej nádielke ešte z predvianočného obdobia bola lyžiarska ponuka cez uplynulé sviatky dostatočne pestrá, keďže fungovali všetky lyžiarske strediská v regióne a podarilo sa sprevádzkovať aj najvyššie položenú zjazdovku z Lomnického sedla.



"V prevádzke boli a stále sú aj bežecké trate. Či už je to na Štrbskom Plese, z Nového Smokovca cez Tatranskú Polianku až po Novú Polianku, ako aj z Tatranskej Lomnice cez Tatranské Matliare, Kežmarské Žľaby až po Tatranskú Kotlinu. Keďže v nižších polohách sa sneh roztopil, sviatočné zážitky na horách a na snehu boli lákadlom nielen pre ubytovaných, ale aj jednodňových návštevníkov Tatier," priblížila Blašková.



Okrem lyžovačky bol z pohľadu najpopulárnejších a najvyhľadávanejších atrakcií v regióne tradične veľký záujem o Tatranský ľadový dóm na Hrebienku či sánkovanie na prírodnej sánkarskej dráhe do Starého Smokovca. "Aj v popradskom akvaparku pocítili zvýšenie návštevnosti, v porovnaní s rokom 2022 je to viac ako desať percent," doplnila Blašková.



Obsadenosť ubytovacích zariadení bola taktiež vysoká, v prvom týždni okolo 90 percent, v druhom približne 70 percent. V tomto meradle ide o približne desaťpercentný nárast. Pozitívom podľa Blaškovej bol aj nárast zahraničných návštevníkov, viac ich prišlo z Poľska, Maďarska i Čiech. "Zároveň sa tiež potvrdil záujem návštevníkov z Rumunska, ktorí sa za posledné roky vyprofilovali najmä ako zimní turisti," dodáva riaditeľka. V prípade niektorých návštevníkov, konkrétne z Litvy, Poľska i Maďarska, prekročil vlani ich počet štatistiky z roku 2019. Prekvapením sú podľa Blaškovej najmä maďarskí turisti, ktorí v lyžiarskych strediskách dosiahli úroveň návštevnosti českej klientely. "Vo Vysokých Tatrách stretávame aj Angličanov a v malom počte aj iné národnosti," podotkla.



Strediská ponúkajú aktuálne veľmi dobré podmienky, na zjazdovkách je v priemere viac ako pol metra snehu, v Lomnickom sedle 1,5 metra. Tatranci cítia, že po skončení prázdnin návštevnosť klesla, očakávajú však, že znova stúpne s príchodom prázdnin v januári. "Prázdninovú šnúru odštartujú Poliaci, nasledovať budú české a slovenské prázdniny. Konkrétne dáta a počty ubytovaných hostí budú známe až na konci mesiaca. Vo všeobecnosti však hodnotia ubytovatelia a podnikatelia vianočné prázdniny veľmi pozitívne," uzavrela riaditeľka.