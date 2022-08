Poistenie do hôr je vo Vysokých Tatrách súčasťou dane z ubytovania

Vysoké Tatry 1. augusta (TASR) - Vo Vysokých Tatrách je poistenie pre zásah horských záchranárov súčasťou dane z ubytovania. Tento systém funguje v meste už viac ako dva roky a podľa riaditeľky Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenky Rusnákovej sa osvedčil.



"Zlúčenie týchto dvoch poplatkov je veľmi šikovný produkt, nakoľko prináša konkrétnu pridanú hodnotu pre návštevníka, ako aj ubytovateľa. Znižuje počet poplatkov, ktoré návštevník musí platiť a najmä mu zabezpečí komfort, keďže nemusí dodatočne riešiť poistenie na hory," zhodnotila Rusnáková.



Hoci je zásah Horskej záchrannej služby (HZS) spoplatnený už pár rokov, vždy sa podľa nej nájdu návštevníci, ktorí o tom nevedia a zbytočne tak riskujú vysoké poplatky za zásah. Poistenie platí od nástupu na pobyt až po odchod, využiť ho môžu aj turisti, ktorí sú ubytovaní na vysokohorských chatách. "Tu však treba myslieť na to, že na výstup ku chate sa poistenie, ktoré je súčasťou dane z ubytovania, nevzťahuje. Návštevník je poistený až vtedy, keď sa ubytuje," upozornila. V prípade zásahu a následnej poistnej udalosti je podľa nej dôležité mať doklad o zaplatení ubytovania.



Niektorí ubytovatelia prezentujú zlúčenie ako benefit, ktorý proaktívne ponúkajú na svojich stránkach či pri rezervácii a využívajú to ako konkurenčnú výhodu. "Neprináša im to žiadnu ďalšiu administratívu, ide len o zápis do knihy ubytovaných a odvedenie miestnej dane, čo je klasická povinnosť oficiálneho ubytovateľa," objasnila Rusnáková. V súčasnosti je výška miestnej dane 1,5 eura za osobu a noc a platia ju osoby staršie ako 18 rokov, rovnako ako aj zásahy záchranárov v horskom teréne.



Systém pozitívne hodnotí aj riaditeľ HZS Marek Biskupič. Upozornil, že zásah horských záchranárov v teréne stojí v závislosti od jeho náročnosti niekoľko stoviek eur, v prípade pátrania či vyslobodzovania a použitia leteckej techniky až tisícky eur. "Je to dobrý nápad, pretože máme záruku, že ten, kto je ubytovaný, je zároveň aj poistený. Potom nie je problém s uplatnením si nákladov," skonštatoval Biskupič. Dodal, že prevažná väčšina návštevníkov a milovníkov extrémnych športov vie, že do hôr sa treba poistiť a sú zodpovední.



Odkedy systém funguje, teda od 1. júna 2020, vybralo mesto Vysoké Tatry na dani z ubytovania za dva roky viac ako 1,77 milióna eur. Ide podľa Daniely Birkovej z tamojšieho mestského úradu o obdobie pandémie, takže sa údaje ťažko porovnávajú. "Očakávané čísla výberu miestnej dane za ubytovanie boli nižšie z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie a zariadenia boli zavreté. Pandémia teda výrazne ovplyvnila výber miestnej dane za ubytovanie a veríme, že situácia sa bude už len zlepšovať," uviedla Birková.



Mesto Vysoké Tatry má uzavretú hromadnú zmluvu s jednou poisťovňou. "Záujem o cestovanie a tým aj poistenie nákladov na zásah HZS na území Slovenka zvýšila najmä situácia spojená s pandémiou. Hlavne v roku 2020 významnejšie vzrástol aj počet poistení na Slovensku," priblížila hovorkyňa Union poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová s tým, že celkovo z poistenia nákladov na zásah HZS za posledné dva roky evidovali asi 50 poistných udalostí ročne.