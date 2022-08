Poľský horolezec uviazol v Tatrách, pomáhali mu záchranári

Vysoké Tatry 2. augusta (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v pondelok (1. 8.) večer poľskému horolezcovi, ktorý uviazol vo Vysokých Tatrách. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že sa nachádzal medzi Lomnickým a Pyšným štítom v oblasti Poslednej veže a nedokázal samostatne pokračovať.



HZS požiadala o súčinnosť posádku leteckých záchranárov, ktorá však pre nepriaznivé poveternostné podmienky nedokázala letieť do oblasti Lomnického štítu. Záchranári preto požiadali o mimoriadne spustenie lanových dráh, ktorými sa dostali na Lomnický štít a odtiaľ pokračovali pozemne k uviaznutému horolezcovi. "Po lokalizovaní a poskytnutí základnej starostlivosti sme ho aj za pomoci lanovej techniky dostali do bezpečia na Lomnickom štíte, odkiaľ sme už spolu s ním pokračovali lanovou dráhou do Tatranskej Lomnice. Tam bola záchranná akcia ukončená," dodáva HZS.